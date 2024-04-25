Украина потеряла территории на востоке: в Белом доме назвали виновных

Многомесячная задержка одобрения помощи Украине в Конгрессе США не прошла бесследно для Киева. Украинские войска не смогли удержать ряд своих территорий на востоке страны, в том числе Авдеевку. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Советник отметил, что из-за задержки с американской помощью, Украина была вынуждена экономить боеприпасы, следствием чего стала потеря территорий.

"И, хотя сегодняшнее объявление (о начале оказания помощи — ред.) является очень хорошей новостью для Украины, они все еще находятся под серьезным давлением на поле боя, и вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические преимущества в ближайшие недели", — сказал Салливан.

Советник главы Белого дома подчеркнул, факт заключается в том, что нам понадобится некоторое время, чтобы выбраться из ямы, которая образовалась за шесть месяцев задержки принятия Конгрессом дополнительной помощи", — добавил советник Байдена.

В то же время, по словам Салливана, украинские войска в ожидании помощи от США смогли нанести "значительные потери" России. С начала 2024 года, по оценкам американских властей, Украина уничтожила более 700 российских бронированных машин и примерно 250 российских танков, "в это время России пришлось продолжать бросать своих солдат в бой без должной подготовки и снаряжения".

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат (верхняя палата парламента) США поддержал законопроект, согласно которому Украина получит помощи почти на 61 млрд долларов. Президент Джо Байден также оперативно подписал данный документ, после чего США обещают сразу выделить пакеты для удовлетворения немедленных оборонных потребностей Сил обороны Украины. А затем сосредоточатся и на обеспечении долгосрочной стратегии по отражению российской агрессии. О чем говорят эти решения – и к чему могут привести как в тактическом, так и в стратегическом плане? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



