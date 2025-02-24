Украина выиграла первое противостояние с США: что дальше

Большинство членов ООН в третью годовщину российского вторжения проголосовали за украинскую резолюцию с осуждением агрессии РФ, против которой выступили США.

Между США и Украиной ухудшаются отношения. Фото из открытых источников

Первое публичное противостояние Украина-США в ООН мы выиграли. За проект постановления по третьей годовщине полномасштабной российской агрессии, который предложила Украина, проголосовали 93 государства. США, Россия, Венгрия, Израиль, Беларусь и ряд африканских государств голосовали против. Китай традиционно удержался. Из интересного – Болгария и Сербия проголосовали за резолюцию", — рассказал эксперт Виктор Шлинчак.

При этом большинство членов ООН также приняли американскую резолюцию, в которой не употребляется слово "агрессия" в отношении РФ, но есть слова "стороны" и "украинский конфликт".

Во время голосования за американский вариант резолюции Украина воздержалась.

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.