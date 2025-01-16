Украинцы кардинально изменили отношение к США: социолог объяснил, почему так произошло

Украинцы все чаще демонстрируют скептическое отношение к США и Западным странам, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Украина и США

По его словам, уровень доверия к США и Западу снизился. По его мнению, это связано преимущественно не с тем, что украинцы категорически не доверяют этим странам или институтам, а ростом числа занимающих неопределенную позицию.

"То есть в чем мы доверяем, в чем мы не доверяем, и у нас нет четко сформированного мнения. Не так давно у нас была большая убедительность в доверии к этим институтам. То есть растет скептицизм по отношению к Западу и США, и причина этого снижения достаточно ясна", — подчеркнул Грушецкий.

В то же время, по его словам, украинцы понимают свою критическую зависимость от поддержки Запада и США и благодарны за оказанную помощь, однако значительные задержки в ее предоставлении вызывают разочарование.

Эксперт обратил внимание, что если два года назад только 15% украинцев считали, что Запад хочет несправедливого мира для Украины, то сейчас таких уже почти 40%.

"И это приводит к снижению доверия, потому что многие украинцы чувствуют, что Запад не хочет победы Украины или стремится к формуле: "Не дать Украине проиграть, но и не дать выиграть" Особенно это проявлялось в 2024 году. Пока украинцы пытаются найти более прагматичный взгляд", — подытожил Грушецкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы разочаровались в президенте Джо Байдене, который избрал не слишком помогавший Украине в войне, поскольку боялся таким образом спровоцировать Россию, которая может начать ядерную войну.



