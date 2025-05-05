Украинцы оказались перед новой угрозой: ключевой союзник теперь может стать врагом

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Кравцев Сергей
У украинцев в негативную сторону продолжает меняться мнение о США, как ключевом союзнике. И это опасная угроза для самой Украины, где все больше культивируется такое понятие, как "антиамериканизм", чем с легкостью могут воспользоваться россияне. Об этом у себя в Facebook пишет политолог Вадим Денисенко.
Украина и США. Фото: из открытых источников
Эксперт приводит некоторые цифры социологического опроса о социально-политических настроениях украинцев. Согласно ему, 66% украинцев положительно относятся к американскому народу; 47% положительно относятся к США как государству; 33% положительно относится к демократам; 18% положительно относится к республиканцам; 12% положительно относится к Трампу. Вместе с тем 87% считает, что США манипулируют другими странами; 73% считает, что США оказывают негативное влияние на мировую политику; 75% считает, что поддержка США критически важна для нас, но 68% думает, что Украина должна пытаться избегать влияния США. И что самое интересное, только 15% полагает, что США – защитник демократии и 14%, что США гарант безопасности в мире.
По словам Вадима Денисенко, из этого следует вывод, что антиамериканизм, здесь важно акцентировать, что не только антитрампизм, а именно антиамериканизм, становится частью политического дискурса Украины. Пока это не укоренилось, но это уже становится частью политической игры. Не обращать на это внимание политики просто не смогут. А значит, они с большой долей вероятности будут это раскручивать. Снаружи россияне также могут включиться в эту игру.
Резюмируя Вадим Денисенко подчеркнул, пока это все не укоренено, но тенденция реально опасна с точки зрения расшатывания внутренней стабильности.
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