Украинцы оказались перед новой угрозой: ключевой союзник теперь может стать врагом

У украинцев в негативную сторону продолжает меняться мнение о США, как ключевом союзнике. И это опасная угроза для самой Украины, где все больше культивируется такое понятие, как "антиамериканизм", чем с легкостью могут воспользоваться россияне. Об этом у себя в Facebook пишет политолог Вадим Денисенко.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Эксперт приводит некоторые цифры социологического опроса о социально-политических настроениях украинцев. Согласно ему, 66% украинцев положительно относятся к американскому народу; 47% положительно относятся к США как государству; 33% положительно относится к демократам; 18% положительно относится к республиканцам; 12% положительно относится к Трампу. Вместе с тем 87% считает, что США манипулируют другими странами; 73% считает, что США оказывают негативное влияние на мировую политику; 75% считает, что поддержка США критически важна для нас, но 68% думает, что Украина должна пытаться избегать влияния США. И что самое интересное, только 15% полагает, что США – защитник демократии и 14%, что США гарант безопасности в мире.

По словам Вадима Денисенко, из этого следует вывод, что антиамериканизм, здесь важно акцентировать, что не только антитрампизм, а именно антиамериканизм, становится частью политического дискурса Украины. Пока это не укоренилось, но это уже становится частью политической игры. Не обращать на это внимание политики просто не смогут. А значит, они с большой долей вероятности будут это раскручивать. Снаружи россияне также могут включиться в эту игру.

"У нас не начались выборы, но наша политическая жизнь преимущественно перешла на логику выборов. При этом базовой проблемой является то, что партии и политики не производят картины будущего. А при таких условиях существует высокая вероятность "трансформации" или точнее подмены картины будущего агрессией. И мы не можем исключать, что одним из объектов такой агрессии могут стать США. Конечно, речь не о погромах посольства, а исключительно об информационной войне", – отметил эксперт.

Резюмируя Вадим Денисенко подчеркнул, пока это все не укоренено, но тенденция реально опасна с точки зрения расшатывания внутренней стабильности.

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