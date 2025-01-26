Сенатор Томми Тубервиль из штата Алабама выразил сомнения в готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам об окончании войны в Украине. Его слова приводит издание The Hill .

Томми Тубервиль (фото из открытых источников)

"Украинцы, а также НАТО и Соединенные Штаты настолько плохо справились с этой войной, что Путин теперь может делать все, что захочет. Почему он должен хотеть вести с кем-нибудь переговоры?" – отметил сенатор.

Тубервиль, бывший футбольный тренер, сравнил ситуацию на поле боя с игрой на футбольном поле.

"Допустим, это футбольная игра, и вы выиграете три тачдауна. Почему вы должны заключать какое-то соглашение, когда вы побеждаете? Парень выигрывает", — добавил он.

В то же время сенатор предположил, что президент США Дональд Трамп может найти способ повлиять на Путина и убедить его сесть за стол переговоров.

"Я думаю, что он может это сделать, потому что у Путина также есть проблемы с экономикой и его людьми. Они устали от того, что их стреляют, убивают и калечат", – подчеркнул Тубервиль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что возможный телефонный диалог между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, о котором сообщает ABC News, может стать важным этапом в попытках урегулирования войны в Украине. Однако этот вопрос имеет множество рисков и вызовов, особенно в контексте обеспечения учета интересов Киева.

Идея разговора между лидерами США и России может открыть путь к началу переговоров. Однако исторический опыт доказывает, что встречи с Путиным нередко приводят к решениям, которые выгодны Кремлю, но несут опасность для других сторон, включая Украину. Трамп, вероятно, будет применять свою стратегию давления на ОПЕК и контроль за ценами на нефть, чтобы создать дополнительное экономическое давление на Москву. Это может стать действенным механизмом, но вместе с тем встретит сопротивление как со стороны России, так и некоторых американских союзников, например Саудовской Аравии.