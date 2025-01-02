Украине посоветовали продать себя Трампу как можно дороже и указали, как это сделать

Украина должна "продать себя" избранному президенту США Дональду Трампу и сделать это как можно дороже, отметил в эфире Радио НВ бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Дональд Трамп

По его мнению, важно четко донести до Трампа, какую уникальную ценность Украина приносит западному миру. При этом дипломат подчеркнул, что общаться с ним нужно иначе, чем с администрацией Джо Байдена, поскольку у них совсем другой подход.

"Но это не значит, что они не оценят важность Украины", — отметил Климкин.

Он предположил, что такие люди, как Трамп, высоко ценят украинцев за их готовность рисковать и действовать немедленно, а не планировать на десятилетия вперед.

"У нас есть свои большие проблемы: мы не любим никаких стратегий, у нас сегодня вечером и завтра утром, а завтра вечером — это уже далекое будущее. Но мы готовы к будущему, готовы охватить его, ради него работать, мы его не боимся. Мы готовы разговаривать с другими, готовы не просто наследовать, а осознавать другие реальности. Мы действительно гибки и готовы к рискам, а в современном западном мире таких почти нет. И Трамп прекрасно понимает, что западный мир в сегодняшней реальности не может остаться таким негибким, не способным к переменам. Тем более, это понимают люди, которые находятся вокруг Трампа", — считает Климкин.

Он также отметил, что Трамп больше ценит двусторонние личные отношения, чем сложные институциональные связи. По его словам, Трамп понимает ценность партнерств, работающих как бизнес-планы, направленные на скорые результаты.

"А вот двусторонние партнерства, которые работают сейчас, как бизнес-план, с точки зрения „а давайте что-то сделаем, чтобы оно работало послезавтра“. А не так, как в Европе: а давайте что-нибудь сделаем, чтобы оно работало, условно, в 2035 году. Именно это мы должны, по-моему, продать Трампу. Должны продать ему нас как уникального партнера в Европе. И должны продать Трампу нас как уникального партнера, который сдержит Азию, а Азия у Трампа олицетворяется с Китаем", — сказал экс-министр.

Климкин добавил, что кроме полезных ископаемых Украина должна подчеркивать свою уникальность. По его словам, в современном мире уникальность имеет высокую ценность, а все остальное часто теряет свою значимость.

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