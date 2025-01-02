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Украине посоветовали продать себя Трампу как можно дороже и указали, как это сделать

Украина должна продать себя Трампу, считает Климкин

сегодня, 18:07
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Ткачик Олеся

Украина должна "продать себя" избранному президенту США Дональду Трампу и сделать это как можно дороже, отметил в эфире Радио НВ бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Украине посоветовали продать себя Трампу как можно дороже и указали, как это сделать

Дональд Трамп

По его мнению, важно четко донести до Трампа, какую уникальную ценность Украина приносит западному миру. При этом дипломат подчеркнул, что общаться с ним нужно иначе, чем с администрацией Джо Байдена, поскольку у них совсем другой подход.

"Но это не значит, что они не оценят важность Украины", — отметил Климкин.

Он предположил, что такие люди, как Трамп, высоко ценят украинцев за их готовность рисковать и действовать немедленно, а не планировать на десятилетия вперед.

"У нас есть свои большие проблемы: мы не любим никаких стратегий, у нас сегодня вечером и завтра утром, а завтра вечером — это уже далекое будущее. Но мы готовы к будущему, готовы охватить его, ради него работать, мы его не боимся. Мы готовы разговаривать с другими, готовы не просто наследовать, а осознавать другие реальности. Мы действительно гибки и готовы к рискам, а в современном западном мире таких почти нет. И Трамп прекрасно понимает, что западный мир в сегодняшней реальности не может остаться таким негибким, не способным к переменам. Тем более, это понимают люди, которые находятся вокруг Трампа", — считает Климкин.

Он также отметил, что Трамп больше ценит двусторонние личные отношения, чем сложные институциональные связи. По его словам, Трамп понимает ценность партнерств, работающих как бизнес-планы, направленные на скорые результаты.

"А вот двусторонние партнерства, которые работают сейчас, как бизнес-план, с точки зрения „а давайте что-то сделаем, чтобы оно работало послезавтра“. А не так, как в Европе: а давайте что-нибудь сделаем, чтобы оно работало, условно, в 2035 году. Именно это мы должны, по-моему, продать Трампу. Должны продать ему нас как уникального партнера в Европе. И должны продать Трампу нас как уникального партнера, который сдержит Азию, а Азия у Трампа олицетворяется с Китаем", — сказал экс-министр.

Климкин добавил, что кроме полезных ископаемых Украина должна подчеркивать свою уникальность. По его словам, в современном мире уникальность имеет высокую ценность, а все остальное часто теряет свою значимость.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах РФ на ближайшие полгода.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yak-ukrajini-prodati-sebe-trampu-novini-ukrajini-50478601.html
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