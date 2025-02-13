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Украине советуют «разорвать отношения» с США при одном условии

Нельзя обсуждать Украину без Украины и соглашаться на условия Трампа и Путина, поскольку в этом случае на кону стоит суверенитет страны

сегодня, 15:17
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Ткачик Олеся

Главное во всех новостях относительно переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина – это то, что Трамп ушел от ответа на вопрос, рассматривается ли Украина как субъект, говорит военный эксперт Игаль Левин.

Украине советуют «разорвать отношения» с США при одном условии

США и Украина

"Это основное. Все остальное вторично – те же границы, где они будут, решат солдаты на местах, по факту, а не люди в дорогих костюмах. Для Киева вопрос о субъекте – не просто базис, это краеугольный камень отношений с США. На это ночью указали и ведущие государства Европы – ВСЕ переговоры должны происходить с участием Украины, а не за ее спиной", — подчеркнул Левин.

Он напомнил, что в свое время чехи проиграли не потому, что у них не было армии или танков, а потому, что Европа не послала сигнал Германии, что будут воевать вместе с ней. Если бы это было сделано, то история пошла бы другим путем, говорит военный эксперт.

Поэтому, подчеркивает Левин, для Киева вопрос о переговорах и о субъекте – это красная черта.

"Если Вашингтон продолжит такую политику, то вплоть до выхода из всех договоренностей и партнерских отношений с США. Мол, спасибо за помощь, в будущем – когда-нибудь, когда победим своих врагов, все обязательно вернем и выплатим. А сейчас – или помогайте, или не мешайте. Хлопать не надо, а просто закрыть дверь, полностью переключившись на Европу. Даже если американцы после этого урежут или остановят уже оплаченные заказы – все равно уйти. Потому что суверенитет в миллион раз важнее, как бы тяжело ни было", — говорит Левин.

По его мнению, американцам полезно порой показывать зубы и напоминать, что тебя просто так нельзя поиметь. То есть, подчеркивает Левин, сейчас главное — не соглашаться на договоры об Украине без самой Украины и не принимать условия, которые предложит Путин, даже если на них будут настаивать США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин мог пообещать Трампу за игру против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02EVtgKg9aBivc9q8TKxebAkqP1hXnar53KFVcHtJHmN7d6mPBNodwayVr6qVRCzEQl
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