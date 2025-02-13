Украине советуют «разорвать отношения» с США при одном условии

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Ткачик Олеся
Главное во всех новостях относительно переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина – это то, что Трамп ушел от ответа на вопрос, рассматривается ли Украина как субъект, говорит военный эксперт Игаль Левин.
США и Украина
Он напомнил, что в свое время чехи проиграли не потому, что у них не было армии или танков, а потому, что Европа не послала сигнал Германии, что будут воевать вместе с ней. Если бы это было сделано, то история пошла бы другим путем, говорит военный эксперт.
Поэтому, подчеркивает Левин, для Киева вопрос о переговорах и о субъекте – это красная черта.
По его мнению, американцам полезно порой показывать зубы и напоминать, что тебя просто так нельзя поиметь. То есть, подчеркивает Левин, сейчас главное — не соглашаться на договоры об Украине без самой Украины и не принимать условия, которые предложит Путин, даже если на них будут настаивать США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин мог пообещать Трампу за игру против Украины.
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