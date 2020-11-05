Украинка "ворвалась" в американский парламента

Украинка Виктория Спартц впервые в истории Штатов попала в парламент США. Об этом пишет сайт Ukrainian American Media.

Фото: Ukrainian American Media

Благодаря поддержке 187 тыс. избирателей женщина попала в Палату представителей США от 5-го округа штата Индиана.

Виктория родилась в Черниговской области. Сейчас ей 42 года.

С 2017 года украинка стала сенатором в Конгрессе штата Индиана, заменив 72-летнего Люка Кенли. Тогда Спартц победила шестерых других достойных кандидатов, одного из которых поддерживал сам Кенли.

На этот раз Спартц выбрали в Палату представителей США штата Индиана как конгрессвумен. Украинка баллотировалась от Республиканской партии и обошла ближайшую соперницу демократку — Кристину Хейл — на 6 процентов.

Количество голосов за Викторию Спартц может увеличиваться, ведь подсчеты до сих пор не завершились.

Также напоминаем, что в президентских выборах лидирует представитель демократов Джозеф Байден. Ему осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента Америки. Сейчас считаются голоса в штате Невада. Результаты этого штата могут стать решающими для выборов США 2020.

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