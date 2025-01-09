Украинка, живущая в США, рассказала об ужасах во время пожара в Лос-Анджелесе

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Slava Kot
8 января лесные пожары в США распространились на Лос-Анджелес, где унесли жизни не менее пяти человек и уничтожили сотни домов в городе. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации, поскольку пожар продолжал распространяться по городу. Украинка проживающая в США Ирина Гниденко рассказала о пожаре в Лос-Анджелесе.
Пожар в Калифорнии. Фото: BBC
Ирина Гниденко в комментарии "Киев24" рассказывает, что из-за сильного ветра огонь быстро распространился и оставил много людей без жилья. По ее словам, в Лос-Анджелесе ситуация критическая, а сам город пуст.
По ее словам, в первые часы американцы довольно легкомысленно отнеслись к пожару, ведь не ожидали таких масштабов.
Пока причина пожара в США не установлена. Однако исследователи Калифорнийского университета указывают на связь между пожарами в Лос-Анджелесе и изменением климата. По их словам, чрезвычайно сухие условия сделали местную растительность очень уязвимой к возгоранию, что стало ключевым фактором пожара.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Трампа объяснил пожары в Лос-Анджелесе через связь помощи США для Украины.
Также "Комментарии" писали, что пожар в Лос-Анджелесе перекинулся на Голливуд, где спалил десятки домов знаменитостей.
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