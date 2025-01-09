Украинка, живущая в США, рассказала об ужасах во время пожара в Лос-Анджелесе

8 января лесные пожары в США распространились на Лос-Анджелес, где унесли жизни не менее пяти человек и уничтожили сотни домов в городе. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации, поскольку пожар продолжал распространяться по городу. Украинка проживающая в США Ирина Гниденко рассказала о пожаре в Лос-Анджелесе.

Пожар в Калифорнии. Фото: BBC

Ирина Гниденко в комментарии "Киев24" рассказывает, что из-за сильного ветра огонь быстро распространился и оставил много людей без жилья. По ее словам, в Лос-Анджелесе ситуация критическая, а сам город пуст.

"Ситуация на сегодняшний день такова, что пожар абсолютно невозможно контролировать из-за очень сильного ветра. Он где-то 160 км/ч. Пожар просто распространяется очень быстрыми темпами каждую минуту. Большая часть города эвакуирована. Буквально, два квартала вблизи моей квартиры эвакуировали, потому что сильный ветер распространяет дым", — рассказывает украинка.

По ее словам, в первые часы американцы довольно легкомысленно отнеслись к пожару, ведь не ожидали таких масштабов.

"Сначала паники не было. Некоторым местным было смешно, потому что они были готовы к этому, но они не ожидали что будет такое. Очень многие остались в своих домах, и когда огонь начал продвигаться так быстро, их просто не могли даже эвакуировать. Люди умерли там, в своих домах. Они там остались. Они не ожидали, что так быстро оно может распространяться", – говорит Ирина.

Пока причина пожара в США не установлена. Однако исследователи Калифорнийского университета указывают на связь между пожарами в Лос-Анджелесе и изменением климата. По их словам, чрезвычайно сухие условия сделали местную растительность очень уязвимой к возгоранию, что стало ключевым фактором пожара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Трампа объяснил пожары в Лос-Анджелесе через связь помощи США для Украины.

Также "Комментарии" писали, что пожар в Лос-Анджелесе перекинулся на Голливуд, где спалил десятки домов знаменитостей.