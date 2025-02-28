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Украинским властям напомнили о серьезных ошибках во время общения с командой Трампа

Трамп имеет личное оскорбление на Украине, которая берет начало еще с 2019 года.

сегодня, 13:05
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Клименко Елена

Украинское руководство должно сосредоточиться на восстановлении и налаживании отношений с США, считает бывший посол Украины в США и России, а также многолетний представитель Украины при ООН, Владимир Ельченко. Он выразил свое мнение в интервью РБК-Украина.

Украинским властям напомнили о серьезных ошибках во время общения с командой Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ельченко подчеркнул, что украинские политики допустили ошибки в коммуникации с Дональдом Трампом. Одной из таких ошибок стало то, что во время предвыборной кампании Украина открыто поддерживала демократов, не поддерживая надлежащего уровня контактов с республиканцами.

Также, по мнению дипломата, Трамп имеет личное оскорбление на Украине, которая берет начало еще с 2019 года. Речь идет о скандальном телефонном разговоре между президентами Трампом и Зеленским, во время которого американский лидер якобы давил на украинского коллегу, требуя, чтобы украинские власти обвинили в коррупции Джо Байдена и его сына Гантера. Через полтора часа после этого разговора, как напомнил Ельченко, США заморозили финансовую помощь Украине на сумму $400 млн.

Дипломат подчеркнул, что Украине все равно придется сотрудничать с Трампом, поэтому нужно найти способы эффективного взаимодействия.

"Как бы мы ни относились к заявлениям Трампа, он является президентом самой мощной страны мира, от которой Украина зависит на 90%. Надо смириться с тем, что не все тебя любят, не все тебе так внимательны, как хотелось бы. Надо принять это, сжать зубы, вести косвенные переговоры и достигать поставленных целей".

Как уже писал портал "Комментарии", на Западе объяснили, изменил ли Трамп изменив риторику по поводу Зеленского и поддержки Украины.



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