Украину хотят исключить из переговоров: что на это указывает

Россия начала переговорный процесс из манипулятивной игры, цель которой сводится к попыткам отстранить Украину от переговоров об окончании войны, считает политолог Андрей Городницкий.

Переговоры США-Украина продолжаются. Фото из открытых источников

"Отсюда появились заявления Путина о необходимости остановить поставки оружия и финансирования Украины. Именно поэтому он предложил изменить власть в Украине и ввести внешнее управление. По той же причине Кремль постоянно подчеркивает, что есть три "большие" государства — США, Россия, Китай, которые должны решать судьбу других стран, в частности вопрос российско-украинской войны", — отметил Андрей Городницкий.

По его словам, россияне начали использовать переговорный процесс, чтобы заговорить, а не решить вопрос остановки войны.

"Не случайно на фоне падения рынков посланцы из Кремля предложили американцам скупать акции российских компаний. Окружение Путина стало всем доступным способом отодвигать проблему войны на задний план, предлагая вообще исключить Украину из переговорного процесса", — отметил политолог.

Эксперт отметил, что такой подход РФ не понравился Белому дому.

"Во-первых, американцы прекрасно понимают, что переговоры о прекращении огня не будут результативными, если полностью проигнорировать позицию Украины. Во-вторых, команда Трампа не согласилась с российской повесткой дня, в которой вопрос мира не на первом месте. вопросы являются приоритетными для США. Дональд Трамп дал понять, что у него есть предел терпения, который может закончиться после 20 апреля. Это дедлайн, до которого Кремль должен сделать шаг на встречу США и продемонстрировать готовность к деэскалации на фронте", — добавил он.