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Украину и Европу ждет критический период перед инаугурацией Трампа, - Financial Times

Европейские лидеры уже давно отмечают, что любое урегулирование не должно навязываться без согласия Украины

сегодня, 12:37
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Клименко Елена

Украина и ее европейские партнеры близятся к критическому периоду перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. В настоящее время на кону стоят не только суверенитет и независимость Украины, но и долгосрочная безопасность Европы, отмечает Financial Times. В публикации говорится, что Трамп неоднократно заявлял, что готов прекратить войну сразу после своей инаугурации 20 января. Риторика его кампании и поддержка со стороны союзников позволяют предположить, что он может попытаться заставить Украину заключить мирное соглашение, выгодное России, или даже отказаться от поддержки Киева.

Украину и Европу ждет критический период перед инаугурацией Трампа, - Financial Times

Дональд Трамп. Фото: СNN

Европейские лидеры уже давно подчеркивают, что какое-либо урегулирование не должно навязываться без согласия Украины. В то же время, есть сомнения в способности Европы активно влиять на ход переговоров: Франция переживает политический кризис, Германия сосредоточена на внутренних выборах, а экономическая ситуация в Европе сложна.

Европейцы стремятся сыграть активную роль в мирном процессе, хотя некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, не поддерживают такую стратегию. Министр обороны Эстонии и президент Франции Макрон считают важным для Европы проявить большее готовность к поддержке Украины, в том числе в обеспечении ее безопасности.

В то же время, как отмечает FT, на практике это может проявиться в военной помощи Украине, в частности, с помощью новых поставок американского оружия. В этом контексте новые заявления специального представителя Трампа Кита Келлога о возможности использования американского дальнобойного оружия для ударов по России демонстрируют прагматичный подход к влиянию на Москву.

Как заключает председатель комитета по внешней политике украинского парламента Александр Мережко, переход к более серьезной политике поддержки Украины очевиден, поскольку международные партнеры не намерены покидать Украину наедине с ее проблемами.

Портал "Комментарии" ранее писал, что у Трампа есть только один способ прекратить войну в Украине: решится ли он на него.



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Источник: https://www.ft.com/content/e241db42-128b-4c5b-9abd-5a71163409c9
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