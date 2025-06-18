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Украину лишили важного рычага противостояния Путину: озвучен хитрый план Трампа

По всей вероятности, в разработке обновленных боеприпасов принимали участие украинские специалисты

сегодня, 18:15
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Клименко Елена

США перебросили 20 тысяч противодроновых боеприпасов, ранее планировавших передать Украине, на Ближний Восток. По словам военного эксперта Михаила Самуся в эфире "Фабрики новостей", это решение связано с приоритетами администрации Дональда Трампа — нынешнего президента США, которого, по словам эксперта, совсем не интересует война в Украине, ведь Вашингтон активно вовлечен в конфликт между Ираном и Израилем.

Украину лишили важного рычага противостояния Путину: озвучен хитрый план Трампа

Фото: из открытых источников

В связи с масштабной дроновой атакой на Киев 17 июня ведущая программы предположила, что именно на эти ракеты рассчитывала украинская сторона. Самусь не исключил такой вероятности.

Он также отметил, что не исключает участия украинских инженеров в разработке модернизированных боеприпасов и новых взрывателей. По словам эксперта, это решение было создано специально для нужд Украины, но США использовали его для защиты собственного военного контингента в зоне Ближнего Востока.

Эксперт подчеркнул, что участие США в ближневосточном конфликте очевидно. Показателен и тот факт, что Дональд Трамп срочно вернулся в Вашингтон из Канады, где с ним надеялся встретиться президент Украины Владимир Зеленский. Сам утверждает: интерес к Украине у нынешнего президента США — нулевой, и он пытается переложить ответственность за поддержку Киева на европейских партнеров.

Однако, по словам Самуся, Соединенные Штаты все равно будут вынуждены активно включаться в процесс поддержки Украины.

Украина со своей стороны должна максимально полагаться на собственные ресурсы и партнерство с Европой. Например, если есть обещания Трампа – их не стоит воспринимать как гарантированные, лучше сосредоточиться на собственном производстве дронов-перехватчиков. В случае, если американская помощь все-таки поступит, это будет только приятным дополнением.

Портал "Комментарии" писал, что администрация Дональда Трампа, вероятно, не планирует поддерживать Украину на уровне, как это происходит с Израилем. Это существенное различие в подходах Вашингтона вызывает удивление даже среди опытных международных обозревателей.



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