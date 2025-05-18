Украину могут поделить: о чем договариваются США и РФ

Мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по обороне и безопасности профессор Майкл Кларк.

Украину могут разделить. Фото из открытых источников

Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньше из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

"Война продолжится, американцы отступят, а ситуация для украинцев действительно станет очень сложной. Идея переговоров между двумя странами, одной из которых нет, просто уморительна", — пояснил Майкл Кларк.

Аналитик отметил, что сценарий, при котором Украина будет разделена, может и не наступить, однако мирные переговоры пока ведут к этому.

Майкл Кларк прогнозирует, что в ходе телефонного разговора Трамп и Путин обсудят необходимость проведения двусторонней встречи. Он уверен, что российский диктатор хочет провести такой саммит как можно скорее, чтобы выйти из статуса изгоя. Однако после этой встречи на Путина будет оказывать большее давление, чтобы он согласился на прекращение огня.

"Путин постарается манипулировать как датой, так и условиями любой встречи с Трампом, чтобы получить максимальное пространство для продолжения войны", — добавил он.

Аналитик напомнил, что россияне стали чаще атаковать Украину беспилотниками. По его словам, оккупанты дают понять, что готовы на все, чтобы одержать победу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.