Украину могут ждать хорошие новости: с кем Блинкен проведет переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит усилия по поддержке Украины в ее войне против России, а также ответ на конфликт на Ближнем Востоке с премьер-министром Киром Стармером. Также у чиновника на эту тему запланирован ряд встреч с другими официальными лицами Великобритании в Лондоне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госдеп США.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

В сообщении Госдепартамента говорится, что на встречах со Стармером и министром иностранных дел Дэвидом Лэмми Блинкен также состоится обсуждение таких тем, как Индо-Тихоокеанский регион и оборонный пакт AUKUS между США, Австралией и Великобританией.

Отмечается, что приезд Блинкена в Лондон происходит на фоне сообщений о том, что Тегеран уже отправил России баллистические ракеты. Представитель Евросоюза назвал эту информацию "достоверной". Союзники Европейского Союза предоставили разведданные, которые подтверждают поставки Ираном баллистических ракет России.

Стоит отметить, что на прошлой неделе телеканалы CNN и Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

Визит Блинкена в Лондон состоялся через неделю после того, как Великобритания приостановила действие некоторых лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за оборудования, которое могло быть использовано в войне в Газе.

Читайте также на портале "Комментарии" — вицемаршал в отставке Королевских ВВС Великобритании Шон Белл сообщил, что Россия, вероятно, получила от Ирана до 200 баллистических ракет малой дальности. Военный аналитик Sky News отметил, что контракт на поставку иранских ракет Ababil и Fatah-360 был подписан еще в декабре прошлого года, что свидетельствует об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.



