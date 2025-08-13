Украину проигнорировали на саммите на Аляске: у Трампа издали неожиданное объяснение

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, который запланирован на 15 августа на Аляске, рассматривается как важный шаг в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт, эта встреча будет служить своеобразным "упражнением на слушание" для американского президента, который стремится глубже понять позицию другой стороны и поиск возможных путей завершения войны.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне, поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более жесткое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне... Это упражнение на слушание для президента", — подчеркнула Ливитт.

Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж, что явилось следствием длительных поисков подходящего места для проведения переговоров. По информации CNN, организаторы столкнулись с определенными трудностями, поскольку именно в это время на Аляске продолжается пик туристического сезона, что существенно ограничило выбор площадок, которые могут безопасно принять двух мировых лидеров. Выбор военной базы обеспечил требуемый уровень безопасности и инфраструктуры.

В контексте подготовки саммита госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основной темой обсуждения стало обеспечение организационных моментов предстоящей встречи. Отмечается, что инициатором проведения этого саммита выступил именно Владимир Путин, свидетельствующий о желании Кремля наладить диалог, несмотря на все существующие напряжения.

Как уже писали "Комментарии", политический аналитик и профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный высказал предположение о возможных территориальных уступках, на которые может пойти российский лидер Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.