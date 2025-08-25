Украину пытаются поставить перед капитуляцией: как Трамп и Путин формируют новый мировой порядок

Заявления спецпредставителя Виткоффа не имеют никакого значения, поскольку лишены смысла. Часто и высказывания Дональда Трампа нелогичны, однако россияне активно используют их как дипломатический инструмент в переговорах с США. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, сообщает "Главред".

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По словам эксперта, под прикрытием разговоров о перемирии или примирении Москва действительно пытается добиться более выгодных условий для дальнейшей агрессии и подрыва мирового порядка, в частности действующих границ.

Горбач отметил, что Кремль стремится зафиксировать в договоренностях с Западом два ключевых аспекта. Во-первых, создать прецедент силового изменения границ в Европе, а во-вторых, получить возможность сосредоточить ресурсы для нового удара. Этот удар может быть направлен как против Украины, так и против коллективного Запада, поскольку стратегическая цель России – его разрушение.

"Сейчас для них решающий момент: удастся ли это сделать уже сейчас или процесс будет отложен и реализован в несколько этапов. Поэтому ситуация чрезвычайно опасна и угрожающая не только для Украины, но и прежде всего для Европы. Для США — тоже, но они этого просто не осознают. Европейские же лидеры осознают, поэтому и обеспокоены настолько, что вместе вы бросили все. все об угрозе европейской безопасности", — подчеркнул он.

Аналитик подчеркнул, что переговоры между Трампом и Путиным на Аляске стали началом договоренностей по формированию нового мирового порядка. Именно этого Путин добивается еще с Мюнхенской конференции 2007 года – разрушить существующие правила и выстроить новые международные нормы. По словам Горбача, определять эти правила планируется в ходе переговоров Путина с Трампом и Си Цзиньпином в начале сентября.

В то же время Европа не стремится к повторному распределению на сферы влияния — российскую или американскую — и пытается этому противостоять.

Горбач подчеркнул, что сейчас Украина фактически разделяет общую судьбу с европейскими государствами, ведь тоже не хочет попасть под внешний контроль, особенно российский. Поэтому интересы Киева и Европы совпадают, однако остается открытым вопрос, смогут ли они вместе сопротивляться тандему Трампа и Путина.

"В общем, если говорить о переговорах на Аляске, предложениях Путина и о том, как их озвучивает Трамп, то наши варианты выхода из этой ситуации очень ограничены. Нам фактически предлагают капитуляцию. Это уже озвучено даже некоторыми нашими партнерами. Трамп продвигает идею "мира через капитуляцию" и, очевидно, еще на время будет на некоторое время. это будет конец истории для нас", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Кремля Владимир Путин , похоже, разрушил надежды на дипломатическое урегулирование войны в Украине, которые были озвучены во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Несмотря на обнадеживающие заявления со стороны Москвы в Анкоридже, РФ продвигает ультимативные требования, фактически сводящие на нет возможность переговоров, отмечает New York Post.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в программе NBC Meet the Press заявил, что встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется. По его словам, такой саммит возможен только в случае предварительного согласия Киева на условия, продиктованные Кремлем.