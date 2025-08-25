Украину пытаются поставить перед капитуляцией: как Трамп и Путин формируют новый мировой порядок

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Заявления спецпредставителя Виткоффа не имеют никакого значения, поскольку лишены смысла. Часто и высказывания Дональда Трампа нелогичны, однако россияне активно используют их как дипломатический инструмент в переговорах с США. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, сообщает "Главред".
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
По словам эксперта, под прикрытием разговоров о перемирии или примирении Москва действительно пытается добиться более выгодных условий для дальнейшей агрессии и подрыва мирового порядка, в частности действующих границ.
Горбач отметил, что Кремль стремится зафиксировать в договоренностях с Западом два ключевых аспекта. Во-первых, создать прецедент силового изменения границ в Европе, а во-вторых, получить возможность сосредоточить ресурсы для нового удара. Этот удар может быть направлен как против Украины, так и против коллективного Запада, поскольку стратегическая цель России – его разрушение.
Аналитик подчеркнул, что переговоры между Трампом и Путиным на Аляске стали началом договоренностей по формированию нового мирового порядка. Именно этого Путин добивается еще с Мюнхенской конференции 2007 года – разрушить существующие правила и выстроить новые международные нормы. По словам Горбача, определять эти правила планируется в ходе переговоров Путина с Трампом и Си Цзиньпином в начале сентября.
В то же время Европа не стремится к повторному распределению на сферы влияния — российскую или американскую — и пытается этому противостоять.
Горбач подчеркнул, что сейчас Украина фактически разделяет общую судьбу с европейскими государствами, ведь тоже не хочет попасть под внешний контроль, особенно российский. Поэтому интересы Киева и Европы совпадают, однако остается открытым вопрос, смогут ли они вместе сопротивляться тандему Трампа и Путина.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Кремля Владимир Путин , похоже, разрушил надежды на дипломатическое урегулирование войны в Украине, которые были озвучены во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Несмотря на обнадеживающие заявления со стороны Москвы в Анкоридже, РФ продвигает ультимативные требования, фактически сводящие на нет возможность переговоров, отмечает New York Post.Глава МИД РФ Сергей Лавров в программе NBC Meet the Press заявил, что встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется. По его словам, такой саммит возможен только в случае предварительного согласия Киева на условия, продиктованные Кремлем.