Украины или России: Трамп ответил, на чьей он стороне

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Лиля Воробьева
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в войне между Россией и Украиной, а стремится добиться мирного соглашения, которое обеспечит стабильность в мире.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул.
Трамп также уточнил, что занимает нейтральную позицию в конфликте. "Я и за Украину, и за Россию", – отметил он, добавив, что главной целью для него является завершение войны.
Кроме того, президент США еще раз выразил мнение о необходимости более активных действий со стороны европейских стран и НАТО в урегулировании ситуации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский показал Трампу фото украинских военных , вернувшихся из российского плена. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля продемонстрировал ему фотографии украинских военнопленных, удерживаемых Россией.Как сообщает Sky News, на одном из изображений видно имя Владимира Шевченко – украинского военного, проведшего в российской тюрьме более двух лет. Издание отмечает, что этот момент контрастирует со вчерашней встречей Трампа с британским премьером Киром Стармером, пытавшимся смягчить разговор. Зеленский решил отметить жестокую реальность войны, которая продолжается после вторжения России.
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