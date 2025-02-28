Украины или России: Трамп ответил, на чьей он стороне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в войне между Россией и Украиной, а стремится добиться мирного соглашения, которое обеспечит стабильность в мире.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул.

"Я за Америку. И за мир. Видите ли, эта ненависть, мне очень трудно заключить соглашение. Одна и другая сторона не очень любят своего противника... Я за мир, я с Европой в союзнических отношениях, но если усиливать напряжение, то не будет выхода", — заявил президент США.

Трамп также уточнил, что занимает нейтральную позицию в конфликте. "Я и за Украину, и за Россию", – отметил он, добавив, что главной целью для него является завершение войны.

Кроме того, президент США еще раз выразил мнение о необходимости более активных действий со стороны европейских стран и НАТО в урегулировании ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский показал Трампу фото украинских военных , вернувшихся из российского плена. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля продемонстрировал ему фотографии украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

Как сообщает Sky News, на одном из изображений видно имя Владимира Шевченко – украинского военного, проведшего в российской тюрьме более двух лет. Издание отмечает, что этот момент контрастирует со вчерашней встречей Трампа с британским премьером Киром Стармером, пытавшимся смягчить разговор. Зеленский решил отметить жестокую реальность войны, которая продолжается после вторжения России.