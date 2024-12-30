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Умер экс-президент США, который поддерживал Украину

Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

сегодня, 06:54
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Кравцев Сергей

39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер умер в воскресенье в возрасте 100 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Умер экс-президент США, который поддерживал Украину

Умер Джимми Картер. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Джимми Картер умер в воскресенье в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия, сообщил его сын Джеймс Э. Картер III, известный как Чип.

Бывшему главе Белого дома было 100 лет, и он был самым старым из президентов США всех времен.

Его сын подтвердил смерть, но не назвал ее непосредственную причину. В заявлении, сделанном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под наблюдением хосписа. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг.

Жена Картера, Розалинн, умерла 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет. Супруги Картеры, которые были близкими партнерами в публичной жизни, прожили в браке более 77 лет, что является самым долгим президентским браком в истории США. Его последнее публичное появление было на ее похоронах в Плейнс, где он сидел в первом ряду в инвалидной коляске. Последний раз Картер был сфотографирован возле своего дома с семьей и друзьями, когда он наблюдал за авиашоу 1 октября, организованным по случаю его 100-летия.

Стоит отметить, Картер находился во главе Белого дома с 1977 до 1981 года, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Член Демократической партии США. В течение двух сроков занимал должность губернатора штата Джорджия – с 1971 по 1975 год. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украине поддерживал Украину и считал, что США должны помочь победить украинскому народу.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/obituaries/2024/12/29/jimmy-carter-president-dead/
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