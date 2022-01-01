Умерла известная американская актриса Бетти Уайт

В последний день старого года ушла из жизни известная в Соединенных Штатах кинозвезда и культурная икона Бетти Уайт.

Актриса не дожила до своего 100-летия несколько недель (фото из открытых источников)

Об этом информирует CBS News, узнав об утрате от агента и близкого друга покойной Джеффа Витжаса.

Американской звезде исполнилось 99 лет. За две с половиной недели, 17 января, она праздновала бы свой личный праздник, как американская долгожительница, собственное 100-летие. Но не суждено.

"У Бетти была фантастическая жизнь и карьера, и она была одной из самых положительных людей, которых я знаю. Я могу представить, что теперь она взволнована воссоединением со своим покойным мужем Алленом Ладденом", — так заявил о покойной ее близкий друг .

Американка приступила к своим съемкам в эфире телевидения, в программах дневных шоу. Тогда они только появились и понемногу развивались из зародышевого состояния. Звезда была свидетелем эпохи кабельного и поточного вещания.

Удачно сочетающиеся нежность и острота, присущие ее нравам, побуждали к жизни несколько причудливых персон в известных сериалах. От сериала "Жизнь с Элизабет", он транслировался в начале 1950-х годов, до особенной Роуз Нилунд из фильма "Золотые девушки", который шел в 80-х годах.

В 2010 году звезда завершила актерскую карьеру. И взялась за новую работу, стала одним из опытных организаторов шоу "Субботний вечер в прямом эфире". Актриса занесена в книгу рекордов Гиннеса, как человек, проработавший много времени в области телевизионной индустрии. Здесь карьера американки продолжалась более 8 десятков лет.

Телезвезда также получила шесть премий "Эмми".

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