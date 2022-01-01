logo

BTC/USD

47385.37

ETH/USD

3739.59

LTC/USD

149.99

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Умерла известная американская актриса Бетти Уайт
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла известная американская актриса Бетти Уайт

К своему 100-летию звезда не дожила 17 дней

сегодня, 17:40
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

  В последний день старого года ушла из жизни известная в Соединенных Штатах кинозвезда и культурная икона Бетти Уайт.

Умерла известная американская актриса Бетти Уайт

Актриса не дожила до своего 100-летия несколько недель (фото из открытых источников)

Об этом информирует CBS News, узнав об утрате от агента и близкого друга покойной Джеффа Витжаса.

Американской звезде исполнилось 99 лет. За две с половиной недели, 17 января, она праздновала бы свой личный праздник, как американская долгожительница, собственное 100-летие. Но не суждено.

"У Бетти была фантастическая жизнь и карьера, и она была одной из самых положительных людей, которых я знаю. Я могу представить, что теперь она взволнована воссоединением со своим покойным мужем Алленом Ладденом", — так заявил о покойной ее близкий друг .

Американка приступила к своим съемкам в эфире телевидения, в программах дневных шоу. Тогда они только появились и понемногу развивались из зародышевого состояния. Звезда была свидетелем эпохи кабельного и поточного вещания.

Удачно сочетающиеся нежность и острота, присущие ее нравам, побуждали к жизни несколько причудливых персон в известных сериалах. От сериала "Жизнь с Элизабет", он транслировался в начале 1950-х годов, до особенной Роуз Нилунд из фильма "Золотые девушки", который шел в 80-х годах.

В 2010 году звезда завершила актерскую карьеру. И взялась за новую работу, стала одним из опытных организаторов шоу "Субботний вечер в прямом эфире". Актриса занесена в книгу рекордов Гиннеса, как человек, проработавший много времени в области телевизионной индустрии. Здесь карьера американки продолжалась более 8 десятков лет.

Телезвезда также получила шесть премий "Эмми".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на фоне Омикрона в США и Украине растет число заболевших гриппом.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/news/betty-white-dies-99/?ftag=CNM-00-10aab7e&linkId=146408124
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!