После фактически безразличной реакции Дональда Трампа на очередные зверские удары РФ по украинским городам в Украине принялись критиковать президента США. При этом следует понимать, что Трамп – демократически избранный президент США, легитимность которого не обсуждается. Он обладает исключительными конституционными правами для осуществления внешней политики США, включая использование американской армии. Для всего мира он и есть США. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что США – все еще демократическое государство с конституционными правами на протест. Однако назовет ли хотя бы один из реальных протестов против политики США в отношении России? Наверное, нет.

"А еще у США есть разделение властей и совершенно независимый Конгресс. Где все эти отважные проукраинские конгрессмены? Не пишите Трамп. Пишите США. Это будет справедливо. Это политика США, очевидно, поддерживаемая элитами США, реализуемая на основе геополитических концепций, разработанных в США", – отметил Петр Олещук.

Читайте на портале "Комментарии" — представительница Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала массированный удар России по Киеву, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп "не был доволен" этим событием, но в то же время "не был удивлен". Об этом сообщает Sky News.

Во время брифинга в Белом доме 28 августа Левитт сначала сосредоточилась на внутренних вопросах США и не упомянула об атаке. Однако, отвечая на вопросы журналистов по обстрелу украинской столицы, она отметила, что эта новость не стала неожиданностью для главы государства.

"Эти две страны воюют уже очень долгое время", — подчеркнула представитель администрации.

Она также отметила, что Россия совершила атаку на Киев, а Украина в ответ недавно нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.



