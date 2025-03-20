"Уничтожил репутацию": инвестор Tesla призвал Маска уйти из компании

Один из ведущих инвесторов Tesla Росс Гербер выступил с жесткой критикой Илона Маска, обвинив его в уничтожении репутации компании и стремительном падении продаж электромобилей. За два месяца президентства Трампа акции Tesla потеряли около 40% стоимости, поэтому Гербер призвал Маска уйти из компании.

Илон Маск. Фото из открытых источников

В интервью Sky News Росс Гербер заявил, что Tesla нуждается в новом генеральном директоре, поскольку Илон Маск пренебрегает своим бизнесом из-за политической деятельности и работы в администрации президента США Дональда Трампа. Росс Гербер, которому принадлежит 260 000 акций Tesla стоимостью примерно 105 миллионов долларов объяснил, что ситуация в компании ухудшается, и пора найти нового руководителя.

"Настало время, чтобы кто-то руководил Tesla. Этим бизнесом слишком долго пренебрегали. Tesla делает слишком много важных вещей, поэтому либо Илон должен вернуться в Tesla, стать генеральным директором и отказаться от других работ, либо он должен сосредоточиться на правительстве и делать то, что он делает, но найти нужного генерального директора для Tesla", — пояснил Гербер.

По его словам, Маск уделяет больше внимания политическим вопросам и активности в социальных сетях, чем управлению компанией. Гербер подчеркнул, что это привело к падению продаж, и даже один из лучших продуктов на рынке не может найти покупателей из-за неоднозначного имиджа Илона Маска.

Сам Илон Маск недавно ответил на вопрос, как он совмещает обязанности главы Департамента государственной эффективности с управлением многочисленными компаниями. По его словам, это происходит "с большим трудом", однако Маск заверил, что его команда прогрессирует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск за первые два месяца президентства Трампа потерял 140 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали о том, что Маск назвал будущего президента США.