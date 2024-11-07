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Уроженец Украины, который спровоцировал импичмент Трампа, победил на выборах в США

В Палате представителей США присутствует уроженец Украины Евген Виндман.

сегодня, 09:33
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Slava Kot

Родившийся в Украине демократ, Евген Виндман, стал победителем выборов в Палату представителей США от штата Вирджиния. Виндман, бывший военный и юрист, получил поддержку избирателей седьмого округа Вирджинии, победив республиканца Деррика Андерсона – также бывшего военного, служившего в спецназе.

Уроженец Украины, который спровоцировал импичмент Трампа, победил на выборах в США

Евген Виндман. Фото: Jay Paul/AP

Евгений Виндман, вместе со своим братом-близнецом, стал известен как один из ключевых свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа в 2019 году. Братья Виндманы, занимая должности в Совете национальной безопасности, публично заявили о своем беспокойстве по телефонному разговору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп, по словам Виндманов, пытался давить на Зеленского, чтобы получить политическую информацию о своем тогдашнем оппоненте Джо Байдене. Это признание стало одним из ключевых моментов первого импичмента Трампа.

После увольнения из администрации Трампа, Евгений Виндман решил сосредоточиться на политической деятельности, что в конце концов привело его к борьбе за место в Конгрессе. Узнаваемость имени Виндмана позволила ему собрать значительные средства для предвыборной кампании и выиграть праймериз Демократической партии.

Во время предвыборной кампании Виндман редко упоминал свой конфликт с Трампом, сосредоточившись на социальных вопросах. Он активно поддерживал право женщин на аборты и выражал обеспокоенность возможными изменениями в государственном управлении, если республиканцы получат контроль над Конгрессом.

"Виндман теперь будет помогать коллегам демократам сдерживать власть Трампа, который был объявлен победителем президентской гонки", — пишет The Guardian.

Виндман родился в Киеве и переехал в Нью-Йорк, когда ему было 4 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти важнейших обещаниях Трампа. Одно касается войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп имеет список мести.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2024/nov/06/eugene-vindman-virginia-house-race
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