Успеет ли Байден принять судьбоносные решения по Украине: как реагируют в Трампа

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Кравцев Сергей
В рамках визита делегации Украины в США Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Он провел встречи с представителями команды новоизбранного президента Трампа. Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги следует предпринять, чтобы их сорвать, говорится в сообщении Офиса президента. При этом обратил на себя внимание материал "The Guardian", в котором говорится, что Администрация Джо Байдена разработала последнюю стратегию поддержки Украины. Она включает в себя "лавину" военной помощи и масштабные новые санкции против России. Можно ли надеяться на решительные шаги Байдена в конце своего президентства? Или все же все решения США по Украине теперь зависят от Трампа и его команды? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что на базе данных, которые у нас есть, невозможно однозначно ответить, можно ли надеяться на решительные шаги Байдена в конце его президентства в отношении Украины, и зависят ли все решения США по Украине от Трампа и его команды. Здесь ведь действует совокупность факторов.
Она добавляет, что Байден уже продемонстрировал значительную поддержку Украине. Его окончательные решения будут зависеть от ряда факторов, включая ход войны, внутриполитическую ситуацию в США и международный контекст. В настоящее время основные препятствия для выделения пакета помощи Украине могут возникать из нескольких источников.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что сейчас у администрации Байдена гораздо меньше сдерживающих факторов. Следовательно, решительные шаги вполне возможны. Путин уже положил на, условно говоря, стол переговоров "Орешник". Поэтому теперь очередь за США, как продемонстрировать свои ответные шаги.
Что касается дипломатических способностей главы ОП Андрея Ермака, то Алексей Голобуцкий отметил, что еще рано говорить, удалось ему о чем-то договориться или нет. Потому что он встречается с частными лицами, а не с чиновниками, которые, возможно, будут в Белом доме. Сегодня эти люди свободны в своих взглядах и мыслях. Они могут сказать, что будут поддерживать Украину, а, когда окажутся в Белом доме. могут поступать наоборот. Все равно окончательное решение будет принимать Дональд Трамп.
Он предполагает, что в ответ на угрозы Путина о применении применить ракеты средней дальности, Трамп может заговорить о "Томагавках", а есть еще глобальные проблемы – в частности США могут повлиять на ситуацию на нефтяном рынке, а, если у России не будет денег на социалку, то возникнут большие вопросы, касающиеся продолжения войны.
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