Успеет ли Байден принять судьбоносные решения по Украине: как реагируют в Трампа

В рамках визита делегации Украины в США Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Он провел встречи с представителями команды новоизбранного президента Трампа. Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги следует предпринять, чтобы их сорвать, говорится в сообщении Офиса президента. При этом обратил на себя внимание материал "The Guardian", в котором говорится, что Администрация Джо Байдена разработала последнюю стратегию поддержки Украины. Она включает в себя "лавину" военной помощи и масштабные новые санкции против России. Можно ли надеяться на решительные шаги Байдена в конце своего президентства? Или все же все решения США по Украине теперь зависят от Трампа и его команды? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

С помощью США сейчас не все так просто

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что на базе данных, которые у нас есть, невозможно однозначно ответить, можно ли надеяться на решительные шаги Байдена в конце его президентства в отношении Украины, и зависят ли все решения США по Украине от Трампа и его команды. Здесь ведь действует совокупность факторов.

"С одной стороны, есть поддержка Байдена и администрации действующего президента. С другой стороны, встречи Ермака с командой Трампа указывают на попытку привлечь поддержку из разных политических сил США. Это не обязательно означает, что решения Байдена зависят от Трампа, но свидетельствует о стремлении Украины обеспечить поддержку независимо от того, кто является президентом США", – отметила эксперт.

Она добавляет, что Байден уже продемонстрировал значительную поддержку Украине. Его окончательные решения будут зависеть от ряда факторов, включая ход войны, внутриполитическую ситуацию в США и международный контекст. В настоящее время основные препятствия для выделения пакета помощи Украине могут возникать из нескольких источников.

"Хотя администрация Байдена активно поддерживает Украину, решения о выделении больших сумм помощи нуждаются в одобрении Конгресса. Если в Конгрессе будут расхождения относительно объемов и условий помощи, это может задержать или ограничить выделение средств. Позиция республиканцев пока очерчена: большинство из них ожидают инаугурации Трампа. К примеру, Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, отклонил запрос администрации Байдена на выделение дополнительных $24 млрд помощи Украине до конца года. Он заявил, что решение по какой-либо дальнейшей помощи будет приниматься избранным президентом Трампом после его вступления в должность. А Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, отметил, что практически невозможно принять дополнительный пакет финансирования, содержащий помощь Украине, к Рождеству, даже если соглашение будет достигнуто в ближайшие дни. Эти заявления свидетельствуют о том, что республиканцы пока не поддерживают выделение дополнительной помощи Украине для вступления в должность нового президента. Это создает препятствия для быстрого принятия решений по поддержке Украины. Байден может попытаться использовать исполнительные полномочия для выделения помощи, но это может быть ограничено законодательными рамками и политическими реалиями", – подытожила Ева Антоненко.

Окончательное решение за Трампом

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что сейчас у администрации Байдена гораздо меньше сдерживающих факторов. Следовательно, решительные шаги вполне возможны. Путин уже положил на, условно говоря, стол переговоров "Орешник". Поэтому теперь очередь за США, как продемонстрировать свои ответные шаги.

Что касается дипломатических способностей главы ОП Андрея Ермака, то Алексей Голобуцкий отметил, что еще рано говорить, удалось ему о чем-то договориться или нет. Потому что он встречается с частными лицами, а не с чиновниками, которые, возможно, будут в Белом доме. Сегодня эти люди свободны в своих взглядах и мыслях. Они могут сказать, что будут поддерживать Украину, а, когда окажутся в Белом доме. могут поступать наоборот. Все равно окончательное решение будет принимать Дональд Трамп.

"Если же говорить о новой администрации США, то действительно от Трампа и его команды до выборов звучало, что Байден и компания могут привести к Третьей мировой войне, поставляя Украине всевозможное оружие. Пока таких заявлений нет. Трамп вообще молчит. Однако просто так Нобелевская премия мира для Трампа "не нарисуется". Надо не просто закончить войну. Надо еще спасти американцев от участия в войне в Европе. А Европу спасти от Третьей мировой войны. Учитывая страсть Трампа к эффектным ходам, он будет делать все возможное, чтобы достичь договоренностей об окончании войны до 20 января 2025 года, а 21 числа попытается объявить, что, как он и говорил, за один день прекратил войну", – отметил эксперт .

Он предполагает, что в ответ на угрозы Путина о применении применить ракеты средней дальности, Трамп может заговорить о "Томагавках", а есть еще глобальные проблемы – в частности США могут повлиять на ситуацию на нефтяном рынке, а, если у России не будет денег на социалку, то возникнут большие вопросы, касающиеся продолжения войны.

"У Путина не хватит столько денег, чтобы платить огромные суммы контрактникам, а идти прямо там за идею в армию никто, конечно, не хочет", — отметил эксперт.

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