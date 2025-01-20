Утечка инаугурационной речи Трампа: что скажет президент США

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Slava Kot
Американский журнал The Wall Street Journal получил отрывки инаугурационной речи Дональда Трампа. Ожидается, что во время инаугурации на пост президента США Трамп объявит "новую эру национального успеха".
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Как пишет The Wall Street Journal, в своей инаугурационной речи Дональд Трамп будет призывать к "революции здравого смысла" и "волне перемен" в американской политике.
Также Трамп заявит, что будет выполнять свое обещание и предвыборный лозунг "сделать Америку снова великой".
Как объявил один из ближайших советников Трампа Стивен Миллер, ограничения на границе будут приоритетом для президента США, который выдаст более 100 приказов в первые дни после возвращения в Белый дом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, где смотреть онлайн-трансляцию инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Ее будет осуществлять "Голос Америки" с переводом на украинский язык. Трансляция начнется в 17:30 по Киеву на YouTube, Facebook и других платформах ресурса. Ожидается, что в 10:30 по местному времени (17:30 по Киеву) кортеж Дональда Трампа прибудет в Капитолий, а в 18:00 по Киеву Дональд Трамп примет присягу 47-го президента США.
Также "Комментарии" писали о том, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина могут пройти до 1 февраля.
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