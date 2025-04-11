Ужасная авиакатастрофа на Гудзоне: семья погибла во время празднования дня рождения дочери

Семья из Испании, приехавшая в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать день рождения одной из дочерей, погибла во время ужасной авиакатастрофы. Вертолет, на борту которого находилась семья, упал в реку Гудзон в четверг в 15:15.

Семья, погибшая в авиакатастрофе

Жертвами трагедии стали топ-менеджер Siemens Агустин Эскобар, его жена Мерсе Кампруби Монталь и трое детей — две дочери 4 и 5 лет и 11-летний сын. По данным испанских СМИ, семья только что прибыла из Барселоны и проводила первый день обзорной экскурсии по городу. Они отправились в воздушную прогулку по Статуе Свободы и мосту Джорджа Вашингтона.

Появившиеся в сети новые видеозаписи могут пролить свет на причины катастрофы. На кадрах видно, как лопасть винта падает в воду. Эксперты предполагают, что основные лопасти могли отсоединиться и поразить хвост вертолета, что повлекло за собой неконтролируемое падение.

"Судя по видео, основной винт, вероятно, задел корпус и отсек хвоста, повлекший неизбежную катастрофу", — объяснил бывший военный летчик и юрист Джим Браухле.

Другой авиаэксперт, Тристани, отметил: "Если главный узел винта оторвался, у вертолета не оставалось ни одного шанса на посадку. Это как кирпич, падающий с неба".

Владелец компании New York Helicopter Майкл Рот сообщил, что перед аварией пилот передал на базу информацию о нехватке горючего. По его словам, вертолет должен был прибыть через три минуты после сообщения, однако через 20 минут так и не появился. Рот добавил, что ему до сих пор неизвестно, что именно привело к трагедии, но видео поняло, что основные лопасти винта отсутствуют на момент падения.

Авиационный юрист Джастин Грин, бывший пилот Корпуса морской пехоты США, отметил: вероятное столкновение лопастей с хвостом привело к полному разрушению конструкции. "У пилота не было никакого шанса на спасение. Пассажиры погибли мгновенно", — сказал он.

Пилот, личность которого пока не разглашается, погиб. Ему было 36 лет.

Четверо пассажиров погибли на месте. Еще двое, которых госпитализировали, скончались от полученных травм, сообщила комиссар NYPD Джессика Тиш.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об авиакатастрофе на Гудзоне.



