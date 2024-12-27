Ужасный полет на Гавайи: тело мужчины нашли в шасси самолета

На гавайском острове Мауи после приземления самолета United Airlines было обнаружено тело в отсеке шасси. Этот инцидент стал очередным напоминанием об опасности незаконных путешествий во внешней части самолета.

В шасси самолета обнаружили тело мужчины. Фото: United Airlines

Согласно данным компании FlightAware, рейс 202 вылетел из международного Чикагского аэропорта в 9:31 утра и приземлился в аэропорту Кахулуи на острове Мауи в 14:12 по местному времени. После посадки в колесной нише шасси Boeing 787-10 было обнаружено мертвое тело.

Полиция штата Гавайи расследует инцидент, однако личность и обстоятельства гибели остаются неизвестными. Представители авиакомпании отметили, что доступ к отсеку возможен только с внешней стороны самолета.

"По прибытии в аэропорт Кахулуи на Мауи во вторник тело было найдено в колесном отверстии одного из главных шасси самолета United. Колесная ниша была доступна только извне самолета", — говорится в заявлении авиакомпании.

Известно, что отсеки для шасси самолетов чрезвычайно опасное место для "безбилетных" пассажиров. По данным Федерального управления авиации, 77% попыток путешествовать в таких условиях заканчиваются смертью. На выживаемость влияет несколько факторов, включая низкий уровень кислорода, экстремальные температуры на крейсерской высоте, где температура в отсеке шасси может снижаться до -75°C, а также сам механизм выдвижения шасси может создать опасность для жизни, раздавив людей, пытающихся там спрятаться.

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