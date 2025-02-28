Межконтинентальные "поцелуи" между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не будут длительными, поскольку интересы их государств возобладают, заявил журналист Роман Цымбалюк.

Трамп пытается дружить с Путиным. Фото из открытых источников

"Процесс подготовки к замораживанию конфликта имеет эхо в российских средствах массовой дезинформации. Вопросы в условиях. Наша задача в этой ситуации – обеспечить присутствие западных армий по приглашению украинского правительства. Нам нужны гарантии финансовой и военной поддержки со стороны США", – отметил Роман Цымбалюк.

По его мнению, не стоит списывать Дональда Трампа, несмотря на то, что он говорит и как Штаты голосуют в ООН.

"Если это произойдет, Украина закончит войну в западном обществе. Это не будет формализовано в виде вступления в организацию, но факт остается фактом. Это будет означать, что это последняя война России против Украины. Когда Трамп вернулся в Белый дом, он уже говорил, что может действовать по-разному. Посмотрим, как у него это получится", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.

