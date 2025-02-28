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Марьян Ощановский
Межконтинентальные "поцелуи" между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не будут длительными, поскольку интересы их государств возобладают, заявил журналист Роман Цымбалюк.
Трамп пытается дружить с Путиным. Фото из открытых источников
По его мнению, не стоит списывать Дональда Трампа, несмотря на то, что он говорит и как Штаты голосуют в ООН.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.
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