Уже не пол года: у Трампа назвали новый дедлайн окончания войны в Украине

Будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине.

Кэллог рассказал о своих планах. Фото из открытых источников

Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины.

"Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул Кит Келлог.

По мнению советника Дональда Трампа, самой большой ошибкой Джо Байдена был отказ говорить с Владимиром Путиным после 2022 года, в то время как новоизбранный президент США настроен вести диалог с российским диктатором.

Кит Келлог считает, что Дональду Трампу удастся в краткосрочной перспективе предложить приемлемое решение Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

"Я хотел бы поставить цель как на личном, так и на профессиональном уровне. Давайте установим ее на уровне ста дней", — добавил он.

Как известно, новоизбранный американский президент Дональд Трамп надеется остановить войну в Украине за полгода. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово и окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов ВСУ, но глобально это уже не влияет на контроль города россиянами, пишет военный паблик Deep State. По информации Deep State, россияне уже опрокидывают часть подразделений на участок фронта возле Мирнограда, где они планируют нарастить количество атак. Паблик отмечает, что контроль над Кураховым дает армии РФ много преимуществ для развития наступательных действий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации. "Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул он.