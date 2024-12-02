На прошлой неделе стало известно, что именно США давят на Украину по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Однако президент Украины объяснил, почему такое решение "не сработает", ведь не хватает оружия. В администрации президента США Джо Байдена продолжают рассматривать возможности оказания помощи Украине, в том числе упоминают призов на войну 18-летних. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, информирует портал "Комментарии".

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Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина должна снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Сопротивление такому решению вызывает у них "разочарование".

По информации издания, представители администрации говорят, что удары вглубь страны-агрессора России и передача противопехотных наземных мин могут дать Украине некоторую "отдых". Однако чиновники призвали украинских лидеров "воспользоваться моментом", чтобы увеличить армию.

"Некоторые в администрации считают, что независимо от того, что делает Вашингтон, украинские военные останутся в меньшинстве, если у них не будет гораздо большего количества солдат, чтобы продолжать борьбу. И даже несмотря на то, что они ускоряют поставки оружия, растет разочарование украинскими лидерами, которые противятся призывам США снизить призывной возраст с 25 до 18 лет", — говорится в материале.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена заявил, что хотя с замедлением военной помощи США огневая мощь Украины ослабла, сейчас "это не проблема". По его мнению, ситуация с боеприпасами улучшилась, но "со стороны живой силы это только вопросы математики и физики".

"Я не пытаюсь обвинять Украину в чем-то. Это очень сложный вопрос для них. Но в течение особого прошлого года просто они не мобилизуют и не учат достаточно солдат, чтобы компенсировать потери на поле боя", — сказал чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский думает о звонках Путину.



