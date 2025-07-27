В администрации Трампа намекнули, кто может его заменить в должности президента США

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Slava Kot
Американские политики уже размышляют о том, кто может возглавить Республиканскую партию после ухода действующего президента США Дональда Трампа. Марко Рубио намекнул, что Джей Ди Вэнс может стать кандидатом в президенты на выборах 2028 года.
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио. Фото: Associated Press
Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News фактически дал старт публичным дискуссиям по поводу будущего кандидата в президенты США от Республиканской партии на выборах 2028 года. По его мнению, вице-президент Джей Ди Вэнс является одним из самых перспективных политиков, который мог бы возглавить страну после завершения нынешней каденции Дональда Трампа.
Такие заявления прозвучали на фоне того, что сам Дональд Трамп недавно заверил, что не намерен баллотироваться на третий срок. Президент подчеркнул, что сосредоточен на исполнении обязанностей в рамках текущего мандата, который завершится в январе 2029 года и намерен передать эстафету "сильному республиканцу".
По данным издания Semafor, в администрации Трампа уже рассматривают несколько ключевых фигур на предстоящие президентские выборы. Среди них госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, которого все чаще называют наследником Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали две причины, по которым Джей Ди Вэнс заменит 79-летнего Дональда Трампа до конца года.
Также "Комментарии" писали, что по мнению Илона Маска Джей Ди Вэнс будет президентом США после Трампа.