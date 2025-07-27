В администрации Трампа намекнули, кто может его заменить в должности президента США

Американские политики уже размышляют о том, кто может возглавить Республиканскую партию после ухода действующего президента США Дональда Трампа. Марко Рубио намекнул, что Джей Ди Вэнс может стать кандидатом в президенты на выборах 2028 года.

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио. Фото: Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News фактически дал старт публичным дискуссиям по поводу будущего кандидата в президенты США от Республиканской партии на выборах 2028 года. По его мнению, вице-президент Джей Ди Вэнс является одним из самых перспективных политиков, который мог бы возглавить страну после завершения нынешней каденции Дональда Трампа.

"Он близкий друг, и я надеюсь, он намерен это сделать. Знаю, еще рано, но как госсекретарь не вмешиваюсь в политику. Есть правила против моего участия во внутренней политике, и я хочу работать, пока президент разрешает, до января 2029 года", — заявил Рубио.

Такие заявления прозвучали на фоне того, что сам Дональд Трамп недавно заверил, что не намерен баллотироваться на третий срок. Президент подчеркнул, что сосредоточен на исполнении обязанностей в рамках текущего мандата, который завершится в январе 2029 года и намерен передать эстафету "сильному республиканцу".

По данным издания Semafor, в администрации Трампа уже рассматривают несколько ключевых фигур на предстоящие президентские выборы. Среди них госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, которого все чаще называют наследником Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали две причины, по которым Джей Ди Вэнс заменит 79-летнего Дональда Трампа до конца года.

Также "Комментарии" писали, что по мнению Илона Маска Джей Ди Вэнс будет президентом США после Трампа.