В Администрации Трампа высказались об увеличении летальной помощи Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает увеличение летальной помощи Украине. Об этом сообщает "Голос Америки"

"Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложила санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире ", - сообщил Помпео.

Ранее "Комментарии" сообщали, глава Белого Дома в США Дональд Трамп высказал предложение перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы.

Причина заключается в том, что из-за пандемии COVID-19 демократы предложили разрешить американским избирателям массово голосовать по почте, а также использовать иные способы волеизъявления. Трамп выступает категорически против этого. Он уверен в фальсификациях, хакерских взломах, искажении результатов голосования.







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