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В американском штате обнаружена попытка РФ вмешаться в выборы в США

По словам Раффенспергера, "российская фабрика троллей" создает фейковая история, чтобы повлиять на процесс голосования в Джорджии.

сегодня, 21:25
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Лиля Воробьева

В интернете появилось видео, на котором иммигрант из Гаити утверждает, что ему удалось проголосовать несколько раз за Камалу Гаррис на выборах в США. Это видео привлекло внимание госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, заявившего, что эта запись — подделка, придуманная "российской фабрикой троллей", для влияния на избирательный процесс в штате Джорджия, сообщает CNN.

В американском штате обнаружена попытка РФ вмешаться в выборы в США

Выборы в США (фото из открытых источников)

Раффенспергер отметил, что агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры уже проводит расследование этого инцидента. Он также обратился к Илону Маску, владельцу платформы X, и другим соцсетям с просьбой удалить этот фейковый материал, ведь это, по его мнению, является частью кампании по дезинформации.

"Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры сейчас проводит расследование. Тем временем мы просим Илона Маска (владельца соцсети X – ред.) и руководство других социальных сетей удалить это. Это, очевидно, фейк и часть дезинформационной кампании. Вероятно, это продукция российских фабрик троллей", – заявил он.

Эксдиректор агентства Крис Кребс также прокомментировал видео, назвав его "очередной провокацией российских фабрик троллей" и предположил, что подобная дезинформация, вероятно, будет появляться чаще в течение следующих недель.

"Ждите на поток такой чистой чепухи в ближайшие несколько недель", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский высокопоставленный чиновник дал надежду украинцам . Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп будет стремиться избежать поражения Украины в войне с Россией, если снова станет президентом. Такое мнение он высказал на 10-м Киевском Форуме безопасности для молодежи, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".



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Источник: https://edition.cnn.com/2024/10/31/politics/georgia-election-disinformation-foreign-meddling-raffensperger/index.html
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