В американском зоопарке извинились за экспонат 1906 года в виду чернокожего мужчины

В США общество охраны дикой природы, под руководством которого находится зоопарк Бронкса, принесло извинения за то, что в 1906 году на протяжении нескольких дней в обезьяннике в качестве экспоната выставлялся молодой человек из центральной Африки. Об этом сообщает издание NewFormat, ссылаясь на американские СМИ.

По информации New York Times, в организации отметили, что сожалеют о выставлении представителя народа мбути из нынешней Демократической республики Конго по имени Ота Бенга в зоопарке и осуждают произошедшее, передает gazeta.ru.

Согласно заявлению, Бенга выставили в обезьяннике представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем в 1906 году. Спустя несколько дней темнокожие священники осудили это мероприятие и назвали его позорным. Тогда молодого африканца направили в приют. Десять лет спустя Ота Бенга совершил суицид, в том числе, из-за того, что не мог вернуться домой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как могут сказаться расовые протесты в США на политические перспективы Дональда Трампа. По наблюдениям аналитика Тодда Бира, среди людей, убитых полицией с 2015 по 2019 год, афроамериканцы составляют 26,4%, находясь на втором месте после белых (50,3%). Эксперт говорит: если учитывать, что чёрные составляют 12% населения США, то их убивают чаще, чем представителей других рас. Другой вопрос, что афроамериканцы совершают больше убийств, ограблений, поножовщины, чем другие группы населения Штатов, по данным ФБР.









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