В пятницу, 28 февраля, в Белом доме президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны были подписать соглашение о предоставлении Америке доступа к полезным ископаемым. Однако подписание не состоялось. При этом в США полностью не отбрасывают соглашение и, вероятно, готовы возобновить работу над документом при одном условии.

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Соглашение по украинским недрам не будут рассматриваться, пока Зеленский публично не извинится перед Трампом. Об этом сообщил репортер Fox News Питер Дуси со ссылкой на чиновника администрации Белого дома.

"Один высокопоставленный чиновник сказал мне, что ничего не будет происходить с этим соглашением о полезных ископаемых, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет публичных извинений за то, как он вел себя в Овальном кабинете во время той встречи", — сообщил репортер.

При этом он отметил, что в Белом доме и с их союзниками в Киеве происходит значительный разрыв, пишет издание. Live”.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", намекнул на информационную компанию, которую проводят демократы против него.

В своей социальной сети Truth Social Трамп сделал следующую запись: “Единственный президент, не отдавший ни одной украинской земли путинской России, это президент Дональд Дж. Трамп. Помните, что когда слабые и неэффективные демократы критикуют, фейковые новости с удовольствием обнародуют все, что они говорят!”.

Также отметим, что Трамп совершил угрожающий анонс. В своей социальной сети Truth Social загадочное сообщение — он анонсировал "значительные события" на следующий вечер.



