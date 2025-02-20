В Белом доме грубо указали Украине на ее место: давление на Киев усиливается

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Кречмаровская Наталия
В Белом доме продолжают давить на Киев, пытаясь заставить украинские власти подписать соглашение о полезных ископаемых.
Фото портал "Комментарии"
"Снизьте тон и подпишите соглашение о полезных ископаемых" — заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в эфире Fox News, пишет издание "Новости.Live".
Советник Трампа упрекнул украинцев за нежелание подписать экономическое соглашение о полезных ископаемых без гарантий безопасности.
По его словам, в Белом доме "очень разочарованы" позицией Киева. Волц предостерег от критики Трампа.
Напомним, что последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского ошеломляют. Политолог Олег Постернак, как писал портал "Комментарии", объяснил, что происходит в мировом политикуме.
По словам Олега Постернака, Трамп хочет уничтожить репутацию Зеленского, ведь в мире его воспринимают символом борьбы против гораздо более сильного врага.
По мнению Постернака, Трамп выбрал самый легкий вариант своего самоутверждения — откорректировать положительный образ Зеленского, который есть на Западе. По словам эксперта, Зеленского воспринимает положительно, как в США, так и во Франции, а задача Трампа – показать, что вроде бы циничные прагматики выше, чем герои Робин Гуды.
По словам эксперта, не обошлось здесь и без Путина.
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