logo

BTC/USD

98208.43

ETH/USD

2735.07

LTC/USD

128.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Белом доме грубо указали Украине на ее место: давление на Киев усиливается
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме грубо указали Украине на ее место: давление на Киев усиливается

В Белом доме "очень разочарованы" позицией Киева

сегодня, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Белом доме продолжают давить на Киев, пытаясь заставить украинские власти подписать соглашение о полезных ископаемых.

В Белом доме грубо указали Украине на ее место: давление на Киев усиливается

Фото портал "Комментарии"

"Снизьте тон и подпишите соглашение о полезных ископаемых" — заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в эфире Fox News, пишет издание "Новости.Live".

Советник Трампа упрекнул украинцев за нежелание подписать экономическое соглашение о полезных ископаемых без гарантий безопасности.

"Снизьте тон, внимательно посмотрите на это соглашение и подпишите его. Разногласия между США и Украиной можно урегулировать. Вашингтон принимает участие в челночной дипломатии по миру", — убежден американский чиновник.

По его словам, в Белом доме "очень разочарованы" позицией Киева. Волц предостерег от критики Трампа.

“Мы предоставили Украине беспрецедентные экономические возможности. Их вмешательство в дела США неприемлемо”, — отметил он.

Напомним, что последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского ошеломляют. Политолог Олег Постернак, как писал портал "Комментарии", объяснил, что происходит в мировом политикуме.

По словам Олега Постернака, Трамп хочет уничтожить репутацию Зеленского, ведь в мире его воспринимают символом борьбы против гораздо более сильного врага.

По мнению Постернака, Трамп выбрал самый легкий вариант своего самоутверждения — откорректировать положительный образ Зеленского, который есть на Западе. По словам эксперта, Зеленского воспринимает положительно, как в США, так и во Франции, а задача Трампа – показать, что вроде бы циничные прагматики выше, чем герои Робин Гуды.

По словам эксперта, не обошлось здесь и без Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/140161
Теги:

Новости

Все новости