В Белом доме грубо указали Украине на ее место: давление на Киев усиливается

В Белом доме продолжают давить на Киев, пытаясь заставить украинские власти подписать соглашение о полезных ископаемых.

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"Снизьте тон и подпишите соглашение о полезных ископаемых" — заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в эфире Fox News, пишет издание "Новости.Live".

Советник Трампа упрекнул украинцев за нежелание подписать экономическое соглашение о полезных ископаемых без гарантий безопасности.

"Снизьте тон, внимательно посмотрите на это соглашение и подпишите его. Разногласия между США и Украиной можно урегулировать. Вашингтон принимает участие в челночной дипломатии по миру", — убежден американский чиновник.

По его словам, в Белом доме "очень разочарованы" позицией Киева. Волц предостерег от критики Трампа.

“Мы предоставили Украине беспрецедентные экономические возможности. Их вмешательство в дела США неприемлемо”, — отметил он.

Напомним, что последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении его украинского коллеги Владимира Зеленского ошеломляют. Политолог Олег Постернак, как писал портал "Комментарии", объяснил, что происходит в мировом политикуме.

По словам Олега Постернака, Трамп хочет уничтожить репутацию Зеленского, ведь в мире его воспринимают символом борьбы против гораздо более сильного врага.

По мнению Постернака, Трамп выбрал самый легкий вариант своего самоутверждения — откорректировать положительный образ Зеленского, который есть на Западе. По словам эксперта, Зеленского воспринимает положительно, как в США, так и во Франции, а задача Трампа – показать, что вроде бы циничные прагматики выше, чем герои Робин Гуды.

По словам эксперта, не обошлось здесь и без Путина.



