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В Белом доме хватаются за головы: что такого наговорил Трамп

Стенографисты не успевают за потоком сознания нового хозяина Белого дома

сегодня, 06:38 comments1530
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Кравцев Сергей

Жажда разговоров нового президента США Дональда Трампа стала проблемой для Белого дома. Однако не из-за фейков, которые американский лидер систематически озвучивает, а из-за того, что штатные стенографисты, ответственные за транскрибирование его публичных заявлений, с трудом успевают все это записывать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press.

В Белом доме хватаются за головы: что такого наговорил Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в день своей инаугурации Дональд Трамп произнес речь более чем на 22 000 слов. Затем он посетил места стихийного бедствия в Северной Каролине и Калифорнии, где наговорил еще 17 000 слов. Это разительная разница по сравнению с Джо Байденом, который является молчуном по сравнению с новым президентом.

Как рассказали источники, сейчас обсуждается возможность нанять дополнительный персонал стенографистов, чтобы распределить между ними эту рабочую нагрузку.

"Поток слов является одним из самых заметных или слышных переходов от Байдена к Трампу, который жаждет внимания. Он говорил почти непрерывно с начала своего второго термина, заглушая голоса несогласных и заставляя своих оппонентов пытаться быть услышанными", – пишет AP.

По подсчетам аналитиков, совокупная продолжительность публичных выступлений Джо Байдена за первую неделю его пребывания на президентском посту составила 2 часа 36 минут. За это время он произнес 24 259 слов.

Дональд Трамп за свою первую неделю второй каденции публично говорил 7 часов 44 минуты, сказав 81 235 слов. Это даже больше, чем в первую неделю его первой президентской каденции, когда он говорил публично 3 часа 41 минуту и сказал 33 571 слово.

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Источник: https://apnews.com/article/trump-white-house-speeches-talking-communications-094b2c5b4d5a6d1ab1fd06ade090ed4c
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