Пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет договориться о соглашении о полезных ископаемых с Украиной, а также окончить войну, однако якобы президент Украины Владимир Зеленский не готов к этому.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото из открытых источников

Кэролайт Ливитт в комментариях FOX Business заявила, что Трамп хочет подписать соглашение с Украиной, а также желает, чтобы Зеленский поблагодарил США и налогоплательщиков, финансирующих безопасность его страны. Кроме того, Ливитт сравнила президента Украины с животным, указав, что Зеленский "укусил кормящую руку", а американцы уже устали от войны в Украине.

"В пятницу Зеленский должен был подписать важное соглашение, но он поспешил и укусил кормящую руку. США и американцы устали платить за эту войну. Трамп хочет договориться, но Зеленский, кажется, пока не готов к этому", — сказала Ливитт.

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме разразился скандал во время встречи Трампа, Венса и Зеленского. Вице-президент США призвал Зеленского быть более благодарным США. Отвечая на вопрос от президента Украины о гарантиях безопасности, которые могут предоставить США, Трамп заявил, что Зеленский не может ставить условия, потому что у него нет карт на руках.

Несмотря на заявления Венса и Ливитт о неблагодарности Зеленского, президент Украины, по данным CNN, благодарил не менее 33 раз американский народ и высших должностных лиц США. Кроме того, United24 подсчитал, что Зеленский благодарил США 94 раза с начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал в США четко объяснили, за что Зеленский должен "поблагодарить" команду Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали Зеленского создателем проблем.