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Главная Новости Мир США В Белом доме объяснили, что заставило США изменить позицию и передать Украине ракеты ATACMS
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В Белом доме объяснили, что заставило США изменить позицию и передать Украине ракеты ATACMS

Из-за сотрудничества России с Северной Кореей и ударов РФ по гражданской инфраструктуре США передали Украине ракеты ATACMS.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Россия пополнила запасы оружия баллистическими ракетами, которые закупила в Северной Корее. Кроме того, армия РФ усилила удары по гражданской инфраструктуре. Именно эти факторы стали главными, которые изменивли позицию США по передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

В Белом доме объяснили, что заставило США изменить позицию и передать Украине ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS запускают из установки HIMARS. Фото из открытых источников

Как сообщает "Голос Америки", представитель администрации президента США указывает, что Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS через сотрудничество России с Северной Кореей.

"На такой шаг Белый дом пошел после закупки и использования Россией баллистических ракет КНДР против Украины и беспрецедентных нападений России на гражданскую инфраструктуру в Украине", — информирует издание слова представителя администрации Байдена.

Решение от Джо Байдена о возможности отправить ракеты ATACMS было принято в феврале, а вооружение попало в Украину в марте. Однако "по просьбе Украины" передача ракет ATACMS держалась в тайне из соображений безопасности.

Кроме того, предварительно в США указывали, что не могли передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за имеющих малых запасов их на складе. Однако в январе Пентагон закупил новые ракеты ATACMS, что позволило США в марте передать ракеты Украине из более старых запасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали условия для Украины по использованию ракет ATACMS. Главное из них заключается в том, что Украина обязана использовать это оружие только на собственной территории.

Также "Комментарии" писали об аналитиках из Института изучения войны, которые указали, смогут ли американские дальнобойные ракеты изменить ситуацию на фронте.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/atacms-peredaly-ukraiini-u-berezni/7583458.html
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бандерівець

сегодня, 10:10

кончені ублюдки, так ніби не було Маріуполя, Бучі, Ірпеня, знищених лікарень, житлових будинків до того


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