В Белом доме объяснили, почему Трамп не вводит санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, ведь приоритет должен достичь соглашения благодаря дипломатии. По ее словам, Трамп имеет "невероятную интуицию" благодаря которой сможет закончить войну в Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото из открытых источников

Кэролайн Левитт выступила на пресс-конференции накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, где будет обсуждаться вопрос войны России против Украины.

"У него невероятная интуиция, и он хочет сесть за стол, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какой прогресс можно предпринять, чтобы продвинуть процесс до завершения этой жестокой войны и возобновления мира", — заявила Ливитт.

На вопрос о решении Трампа не вводить санкции против России, пресс-секретарь Белого дома ответила, что президент США выбирает демократический путь действия в отношении Кремля.

"Трамп не хочет новых санкций против России, его приоритетом является дипломатия. Дипломатия и переговоры это основной способ Трампа положить конец войне в Украине. И именно это он стремится сделать завтра", — отметила Левитт и добавила, что Трамп мог бы использовать санкции, если ему придется.

Также, по словам пресс-секретаря Белого дома, после встречи Трампа и Путина ожидается совместная пресс-конференция.

Напомним, что в июле Трамп пригрозил ввести санкции против России и поставил ультиматум в 50 дней. Впоследствии президент США сократил дедлайн до 10 дней, однако после того, как 8 августа вышло время, Трамп не ввел санкции против РФ, а согласился на встречу с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, что именно Трамп предложит Путину в обмен на мир.

Также "Комментарии" писали, что Путин собрал специальное совещание перед вылетом на Аляску и сделал заявление о войне в Украине.