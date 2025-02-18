В Белом доме объяснили полномочия Илона Маска: он не сотрудник DOGE

В заявлении Белого дома говорится, что роль миллиардера Илона Маска в администрации Трампа состоит в том, чтобы он был сотрудником Белого дома и старшим советником президента. Кроме того, оказалось, что Маск не является сотрудником Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE) и не имеет полномочий принимать решения.

Илон Маск. Фото из открытых источников

После вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что назначил Илона Маска руководителем Департамента по эффективности правительства. После этого Маск пытался получить доступ к секретным данным и провести аудит для уменьшения расходов, однако на него подали в суд.

В рамках дела, возбужденного против Маска штатом Нью-Мексико, директор административного офиса Белого дома Джошуа Фишер подал документ с разъяснениями деятельности Маска, указывающий, что он может только консультировать президента и сообщать его директивы.

"Как и другие высокопоставленные советники Белого дома, господин Маск не имеет ни фактических, ни юридических полномочий принимать самостоятельно решения на уровне правительства", – говорится в заявлении.

Кроме того, как пишет Reuters, в документе указано, что Маск не является сотрудником Департамента эффективности правительства и отрицается, что он является его руководителем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илону Маску в Белом доме указали на его место. Глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлс получила задачу от Трампа создать план для сдерживания политического влияния Илона Маска. Одним из первых решений Уайлс оказался запрет предоставить Маску офис в Белом доме, чего требовал миллиардер, чтобы быть ближе к Трампу.

Также "Комментарии" писали о Маске, которого обвинили в присвоении 80 млн долларов.