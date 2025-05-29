В Белом доме отчаяние: какое решение относительно указов Трампа принял Федеральный суд США

Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал незаконными введенные президентом Дональдом Трампом тарифы, постановив, что глава государства превысил свои полномочия.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В среду коллегия из трех судей Федерального суда по вопросам международной торговли США единогласно приняла решение о признании неконституционными исполнительные указы Трампа о введении масштабных пошлин на импорт товаров из ряда стран.

Суд постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который Трамп ссылался для того, чтобы объяснить правоту своих действий, вводя тарифы, не дает ему таких полномочий. Согласно Конституции США, только Конгресс наделен правом устанавливать тарифы.

"Указы о всемирных и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту, ... для регулирования импорта с помощью тарифов", – говорится в решении суда.

Суд постановил, что указы Трампа "объявляются недействительными как противоречащие закону".

В частности, обращается внимание, что речь идет о введенных Трампом 25-процентных пошлинах на товары из Канады и Мексики, 20-процентных – на китайский импорт, а также 10-процентном тарифе на импорт всех торговых партнеров США, которые обосновывались необходимостью уменьшения торгового дефицита.

Суд также отменил "взаимные" тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля, если иностранные делегации не смогут к тому времени достичь соглашения с Белым домом.

"Мы возбудили это дело, потому что Конституция не предоставляет ни одному президенту неограниченных полномочий для подрыва экономики. Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента", – заявил генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд, который вместе с 11 другими генеральными прокурорами подал иск против пошлин Трампа.

Сразу же после объявления решения администрация Трампа решила подать апелляцию.

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