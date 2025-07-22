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В Белом доме отреагировали на скандальные заявления сына Байдена о Трампе

Хантер Байден эмоционально реагирует на политику президента США Дональда Трампа.

22 июля 2025, 15:50
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Slava Kot

55-летний сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден подверг критике политику действующего американского лидера Дональда Трампа и назвал его "проклятым диктатором-бандитом". В Белом доме отреагировали на слова сына Байдена.

В Белом доме отреагировали на скандальные заявления сына Байдена о Трампе

Хантер Байден. Фото из открытых источников

Представительница Белого дома Абигейл Джексон на Fox News прокомментировала резкие слова Хантера Байдена относительно Дональда Трампа.

"Если бы кто-то соглашался с бессмысленными тирадами Хантера, Камала Гаррис сейчас была бы в Белом доме. Но американский народ отправил президента Трампа обратно в Белый дом, потому что хотел, чтобы он отменил всю катастрофическую политику Джо Байдена, включая его программу открытых границ, которая позволила бесчисленному количеству преступников-нелегалов попасть в нашу страну", — сказала Джексон.

По ее словам, даже "домашний кот имеет больше шансов стать президентом, чем Хантер".

Хантер Байден в интервью журналисту Эндрю Каллагану назвал миграционную политику Трампа "крупнейшим мошенничеством". Сын Байдена утверждает, что Трамп смог убедить американцев, что мигранты "проклятые преступники", однако, по его словам, "белые мужчины в Америке в 45 раз чаще совершают кровавые преступления, чем иммигранты".

Байден отметил, что будь он президентом, то позвонил бы сальвадорскому лидеру и призвал бы вернуть нелегалов обратно в США. По словам Хантера, Трамп "проклятый диктатор-бандит", совершивший "ужасное преступление", когда депортировал людей из США, в частности в тюрьму в Сальвадор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разъяренный сын Байдена подверг резкой критике Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, как сын Трампа насмехается над женой Байдена из-за онкологии.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/hunter-biden-rages-against-f-ing-thug-trump-invokes-kkk-immigration-rant
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