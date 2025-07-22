В Белом доме отреагировали на скандальные заявления сына Байдена о Трампе

55-летний сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден подверг критике политику действующего американского лидера Дональда Трампа и назвал его "проклятым диктатором-бандитом". В Белом доме отреагировали на слова сына Байдена.

Хантер Байден. Фото из открытых источников

Представительница Белого дома Абигейл Джексон на Fox News прокомментировала резкие слова Хантера Байдена относительно Дональда Трампа.

"Если бы кто-то соглашался с бессмысленными тирадами Хантера, Камала Гаррис сейчас была бы в Белом доме. Но американский народ отправил президента Трампа обратно в Белый дом, потому что хотел, чтобы он отменил всю катастрофическую политику Джо Байдена, включая его программу открытых границ, которая позволила бесчисленному количеству преступников-нелегалов попасть в нашу страну", — сказала Джексон.

По ее словам, даже "домашний кот имеет больше шансов стать президентом, чем Хантер".

Хантер Байден в интервью журналисту Эндрю Каллагану назвал миграционную политику Трампа "крупнейшим мошенничеством". Сын Байдена утверждает, что Трамп смог убедить американцев, что мигранты "проклятые преступники", однако, по его словам, "белые мужчины в Америке в 45 раз чаще совершают кровавые преступления, чем иммигранты".

Байден отметил, что будь он президентом, то позвонил бы сальвадорскому лидеру и призвал бы вернуть нелегалов обратно в США. По словам Хантера, Трамп "проклятый диктатор-бандит", совершивший "ужасное преступление", когда депортировал людей из США, в частности в тюрьму в Сальвадор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разъяренный сын Байдена подверг резкой критике Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, как сын Трампа насмехается над женой Байдена из-за онкологии.