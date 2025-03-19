В Белом доме попали в очередной скандал, цинично высмеяв депортацию врача в Ливан

Администрация Белого дома использовала фото Дональда Трампа, сделанное во время его предвыборного визита в McDonald's, чтобы высмеять депортацию врача из Brown University.

Дональд Трамп

В частности, врача Рашу Алави было выслано в Ливан по прибытии в международный аэропорт Бостона. Она возвращалась в США после поездки домой, где посещала семью.

Департамент внутренней безопасности США опубликовал в соцсети X сообщение, в котором заявил, что во время пребывания в Ливане Алаве якобы присутствовало на похоронах Хасана Насраллы — лидера "Хезболлы", которого считают ответственным за гибель сотен американцев.

При этом Белый дом распространил это сообщение, добавив к нему фото Трампа, машущего рукой из окна McDonald's в пригороде Филадельфии во время предвыборной кампании в октябре прошлого года.

По данным правительственных юристов, обнародовавших судебные документы, Алави якобы поддерживала Насраллу "по религиозным убеждениям". Также сообщается, что на ее телефоне были найдены фото и видео, которые власти расценили как "симпатизирующих" террористу.

"Алави открыто признала это во время разговора с офицерами CBP (таможенно-пограничной службы), а также свою поддержку Насраллы," — заявил Департамент внутренней безопасности в своем сообщении, которое Белый дом усилил репостом. "Виза – это привилегия, а не право. Прославление и поддержка террористов, убивающих американцев, являются основанием для отказа в визе. Это элементарная безопасность."

Между тем, федеральный судья отменил слушание, чтобы рассмотреть вопрос о причинах депортации Алави, поскольку, по предварительному постановлению суда, ей должны были разрешить остаться в США.

Юристы правительства утверждают, что пограничники не получили судебного приказа о запрете депортации до того, как Алави покинула территорию США. Защитники врача, в свою очередь, попросили отложить слушания, чтобы у новых адвокатов было больше времени для подготовки.

Судья обязал правительство США подать объяснения до 24 марта, а адвокаты Алави имеют время до 31 марта, чтобы отреагировать на запрос правительства о закрытии дела.

По информации издания, Алави жила и работала в США шесть лет по визе H-1B. Последний год она работала в больнице Род-Айленда, ухаживая за пациентами после трансплантации почек.

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