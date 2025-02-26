logo

BTC/USD

85883.00

ETH/USD

2349.14

LTC/USD

128.93

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Белом доме после заявления Зеленского усомнились, стоит ли его приглашать в Вашингтон
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме после заявления Зеленского усомнились, стоит ли его приглашать в Вашингтон

В Белом доме отреагировали на слова Зеленского о том, что соглашение о редкоземельных металлах еще не готово

26 февраля 2025, 18:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Представитель Белого дома подверг сомнению необходимость встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом после его заявлений о том, что соглашение по добыче полезных ископаемых еще не завершено, сообщает Reuters.

В Белом доме после заявления Зеленского усомнились, стоит ли его приглашать в Вашингтон

Зеленский и Трамп

"Если украинский лидер говорит, что соглашение не завершено, я не вижу, в чем смысл приглашения. Существует ожидание, что его приезд — это признание окончательной позиции (по соглашению о добыче полезных ископаемых), а он, по его собственным словам, не имеет окончательной позиции в этой новой редакции", — заявил представитель Белого дома.

При этом известно, что 26 февраля Зеленский отметил, что достигнута лишь "предварительная" договоренность, которая открывает новые перспективы в сотрудничестве с Вашингтоном в сфере добычи минеральных ресурсов.

Ранее Трамп сообщил, что украинский лидер, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. Ожидается, что при переговорах стороны могут подписать соглашение в этой сфере.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Владимир Зеленский не подтвердил дату своего визита в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. 26 февраля на пресс-конференции украинский лидер подтвердил планы посетить, но точную дату не назвал. Таким образом, Зеленский не подтвердил и не опроверг, что отправится в США в пятницу, 28 февраля, заявив: "Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что".

"О визите. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", — сказал Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/white-house-official-if-zelenskiy-says-minerals-deal-isnt-finalized-invitation-2025-02-26/
Теги:

Новости

Все новости