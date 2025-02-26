В Белом доме после заявления Зеленского усомнились, стоит ли его приглашать в Вашингтон

Представитель Белого дома подверг сомнению необходимость встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом после его заявлений о том, что соглашение по добыче полезных ископаемых еще не завершено, сообщает Reuters.

Зеленский и Трамп

"Если украинский лидер говорит, что соглашение не завершено, я не вижу, в чем смысл приглашения. Существует ожидание, что его приезд — это признание окончательной позиции (по соглашению о добыче полезных ископаемых), а он, по его собственным словам, не имеет окончательной позиции в этой новой редакции", — заявил представитель Белого дома.

При этом известно, что 26 февраля Зеленский отметил, что достигнута лишь "предварительная" договоренность, которая открывает новые перспективы в сотрудничестве с Вашингтоном в сфере добычи минеральных ресурсов.

Ранее Трамп сообщил, что украинский лидер, вероятно, прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. Ожидается, что при переговорах стороны могут подписать соглашение в этой сфере.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Владимир Зеленский не подтвердил дату своего визита в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. 26 февраля на пресс-конференции украинский лидер подтвердил планы посетить, но точную дату не назвал. Таким образом, Зеленский не подтвердил и не опроверг, что отправится в США в пятницу, 28 февраля, заявив: "Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что".

"О визите. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", — сказал Зеленский.



