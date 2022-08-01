В Белом доме прокомментировали ситуацию вокруг Тайваня и предупредили Пекин: что происходит

В США отреагировали на последние заявления Китая по поводу визита спикера Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Нэнси Пелоси (фото из открытых источников)

"Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имеет полное право посетить Тайвань", — говорится в заявлении Конгресса.

Кроме того, в заявлении говорится, что Америка не исключает военных провокаций со стороны Пекина.

"Действия Пекина могут иметь "непреднамеренные последствия", но спровоцировать США не получится, запугать Вашингтон не удастся", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о последнем китайском предупреждении, станет ли Тайвань второй Украиной. Министр обороны КНР Вэй Фенге 10 июня 2022 года на Азиатском саммите по безопасности в Сингапуре предупредил главу Пентагона Ллойда Остина, что если кто-нибудь решится отделить Тайвань от Китая, то у Народно-освободительной армии не останется иного выбора. попытку провозглашения независимости острова и защитить национальный суверенитет и территориальную целостность. Остин заверил своего китайского коллегу, что США продолжат соблюдать статус-кво: признавать Китай единым китайским правительством и не будут поддерживать независимость Тайваня. Однако Китай продолжает оказывать психологическое давление на тайванцев: проводит военно-морские маневры в Тайваньском проливе или посылает десятки военных самолетов в зону поражения ПВО острова. Президент Тайваня Цай Инвень заявила, что, несмотря на желание сохранить мир с Китаем, в случае необходимости ее страна будет обороняться и, как Украина, не подвергнется давлению. Китайская Республика, которую чаще всего называют Тайванем, является частично признанным государством. С Тайбэем поддерживают дипломатические отношения 14 государств, два из которых (Маршалловы острова и Палау) ассоциированы с США.

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