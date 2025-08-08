В Белом доме раскрыли детали формата встречи с Путиным: какой вариант продвигают

Рубрики
Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне", со ссылкой на источники в администрации Трампа.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что переговоры в самом деле могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт для встреч с лидерами обеих стран.
При этом она подтвердила, что сейчас Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, но все детали будут предоставлены в соответствующее время.
