В Белом доме раскрыли детали формата встречи с Путиным: какой вариант продвигают

Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне", со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что переговоры в самом деле могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения еще не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт для встреч с лидерами обеих стран.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", – отметила пресс-секретарь.

При этом она подтвердила, что сейчас Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, но все детали будут предоставлены в соответствующее время.

