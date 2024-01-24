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В Белом доме рассказали, какую цель преследует РФ, когда наносит удары по гражданских в Украине

В Белом доме считают, что РФ хочет больше жертв среди гражданских в Украине, чтобы "сломать волю"

сегодня, 08:14
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Кравцев Сергей
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Кремль концентрирует внимание на нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и объектам оборонной промышленности в Украине, попытках истощить ПВО ВСУ. Захватчики, в частности, пытаются увеличить количество жертв среди мирных жителей для деморализации. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

В Белом доме рассказали, какую цель преследует РФ, когда наносит удары по гражданских в Украине

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома выразил мнение, что такая тактика Кремля является частью того, что Россия "пыталась сделать с начала зимних месяцев".

"А именно – увеличить количество жертв среди украинского населения, чтобы сломать его волю", — сказал Джон Кирби.

По его словам, подобные атаки россиян на гражданские объекты в Украине продолжаются на фоне отсутствия серьезных успехов на фронте. Вместе с тем Кирби допускает, что войска РФ могут увеличить наступление после того, как почва станет жестче.

Также Джон Кирби высказался о попытках войск РФ воздушными атаками по Украине истощить системы ПВО Сил обороны, однако отметил эффективность воздушной защиты Украины.                                                                                                            

Отметим, 23 января, рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22м3. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске противником ракет.

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