В Белом доме рассказали о возможной тактике Беларуси на границе с Украиной

Беларусь может попытаться использовать своих военных на украинской границе, чтобы проверить, выйдет ли у них отвлечь на себя ВСУ. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в Twitter .

"Одна из тактик Беларуси может состоять в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах, на востоке или юге", — сказал Кирби.

Напомним, что "Комментарии" писали о тревожных заявлениях Лукашенко и Генштаба . Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко фактически поставил жителям страны ультиматум, заявив, что если они хотят спокойной жизни, то должны беспрекословно слушать его указания. В Генштабе ВСУ отмечают, что угроза наступления России с территории Белоруссии растет, ведь противник стремится отрезать цепи поставок западного оружия в Украину. Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что угроза со стороны Беларуси существовала для нас всегда, с момента российского вторжения в феврале этого года. Он не исключает, что Путин, не имея возможности решить существующими силами проблемы российских оккупантов на юге и востоке Украины, может решиться на такую авантюру как прорыв со стороны РБ (чисто российской группировкой или российско-белорусской) через Луцк – во Львов. Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что есть серьезный риск вторжения с севера.