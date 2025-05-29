В Белом доме резко отреагировали на решения судей, отменивших тарифы Трампа

Коллегия из трех судей Федерального суда США отменила большинство пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп, указав, что он превысил свои полномочия. В Белом доме критически отреагировали, указав, что "неизбранные судьи" не могут принимать такие решения.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Федеральный суд США рассмотрел иск против администрации Трампа по поводу тарифов, в котором утверждалось, что он нарушил Конституцию, обойдя Конгресс для введения пошлин. Как следствие, Коллегия из трех судей единогласно постановила, что Трамп не имеет "неограниченных полномочий" взимать масштабные глобальные тарифы в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях.

Теперь администрация Трампа имеет 10 дней на завершение бюрократического процесса приостановки введенных ими тарифов. Однако в Белом доме не согласны с таким результатом решение суда.

"Неизбранные судьи не вправе решать, как правильно справиться с чрезвычайной ситуацией в стране", — говорится в заявлении Белого дома.

Как указывает Newsweek, несмотря на заявления Белого дома, один из судей этой коллегии был назначен Трампом. Двух других назначили президент Рональд Рейган и президент Барак Обама.

Напомним, что Трамп 2 апреля объявил о введении тарифов для большинства стран мира. Тот день президент США назвал "Днем освобождения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил о планах ввести пошлины 50% для крупнейшего союзника Украины.

Также "Комментарии" писали, что США вводят новые пошлины для 4 стран. Согласно решению, для одной тарифы выросли до рекордных 3521%. Решение связано с искусственно заниженными ценами со стороны китайских компаний.