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Главная Новости Мир США В Белом доме резко отреагировали на решения судей, отменивших тарифы Трампа
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В Белом доме резко отреагировали на решения судей, отменивших тарифы Трампа

Команда Трампа считает, что "неизбранные судьи" не могут принимать решения по отмене тарифов, которые ввел президент США.

сегодня, 10:23
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Slava Kot

Коллегия из трех судей Федерального суда США отменила большинство пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп, указав, что он превысил свои полномочия. В Белом доме критически отреагировали, указав, что "неизбранные судьи" не могут принимать такие решения.

В Белом доме резко отреагировали на решения судей, отменивших тарифы Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Федеральный суд США рассмотрел иск против администрации Трампа по поводу тарифов, в котором утверждалось, что он нарушил Конституцию, обойдя Конгресс для введения пошлин. Как следствие, Коллегия из трех судей единогласно постановила, что Трамп не имеет "неограниченных полномочий" взимать масштабные глобальные тарифы в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях.

Теперь администрация Трампа имеет 10 дней на завершение бюрократического процесса приостановки введенных ими тарифов. Однако в Белом доме не согласны с таким результатом решение суда.

"Неизбранные судьи не вправе решать, как правильно справиться с чрезвычайной ситуацией в стране", — говорится в заявлении Белого дома.

Как указывает Newsweek, несмотря на заявления Белого дома, один из судей этой коллегии был назначен Трампом. Двух других назначили президент Рональд Рейган и президент Барак Обама.

Напомним, что Трамп 2 апреля объявил о введении тарифов для большинства стран мира. Тот день президент США назвал "Днем освобождения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил о планах ввести пошлины 50% для крупнейшего союзника Украины.

Также "Комментарии" писали, что США вводят новые пошлины для 4 стран. Согласно решению, для одной тарифы выросли до рекордных 3521%. Решение связано с искусственно заниженными ценами со стороны китайских компаний.



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Источник: https://www.newsweek.com/federal-court-blocks-trump-global-tariffs-trade-2078267
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